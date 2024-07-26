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И пусть гниёт… Неизвестные выбросили рыбу, погибшую из-за жары в Черноморском районе , в степи
фото: pikist.com

И пусть гниёт… Неизвестные выбросили рыбу, погибшую из-за жары в Черноморском районе Крыма, в степи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:46 26.07.2024

Рыбу, массово погибшую в Черноморском районе Республики Крым в одном из лиманов из-за аномальной жары, вывезли и выбросили посреди степи рядом с национальным природным парком Тарханкутский. На месте сброса рыбы работают сотрудники министерства природных ресурсов региона и волонтеры, всю рыбу утилизируют, написал в своем Telegram-канале заместитель главы администрации Черноморского района Александр Дудинов.

23 июля в соцсетях появились сообщения о мертвой рыбе, лежащей на побережье в Черноморском районе. В администрации района сообщили, что рыба гибнет из-за аномальной жары, которая приводит к гниению водорослей, что вызывает резкое выделение сероводорода и падение уровня кислорода. Власти сообщили, что для насыщения воды кислородом задействовали специальные компрессоры. 24 июля в соцсетях появились сообщения и видео того, что собранную в мешках рыбу выбросили посреди степи.

После уборки лимана, кто-то решил, что можно вывезти рыбу в степь. Прошу не забывать, что мы живем рядом с национальным природным парком Тарханкутский. И главное наше достояние — уникальная природа Тарханкута. Сегодня с утра идет уборка территории в районе очистных сооружений. Вся рыба будет утилизирована. На место также оперативно выехали сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, — написал Дудинов.

Он отметил, что мор рыбы удалось остановить с помощью аэрации — насыщения воды кислородом. По словам Дудинова, берег чистый и выбросов рыбы больше не наблюдается.

источник: ТАСС
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