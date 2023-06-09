И снова о пользе камер наблюдения – как «технично» дамочка стащила чужую сумку. Случай в Севастополе

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали женщину, подозреваемую в краже сумки у посетительницы караоке-бара. Момент совершения преступления зафиксировала одна из камер видеонаблюдения, установленная на территории увеселительного заведения. Обратите внимание на «плавность движений» и «отточенную технику» воровки.

Полицейские выяснили, что во время визита в караоке-бар 45-летняя неизвестная женщина подошла к компании, которая находилась на летней площадке и, воспользовавшись тем, что на неё никто не обращал внимание, тайно похитила сумочку у 36-летней посетительницы. Обнаруженный в сумке смартфон стоимостью около пяти тысяч рублей злоумышленница похитила, а женскую сумку выбросила, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Северное» задержали подозреваемую. По ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража») возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.

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