И снова туристы заблудились на горе Бойко. Вечерняя операция крымских спасателей

В пятницу вечером (в 20:26) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на горе Бойко, вблизи села Соколиное (Бахчисарайского района) заблудилось 2 человека и не могут самостоятельно выйти. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудников «КРЫМ-СПАС». Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению и сопровождению пострадавших безопасное место. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Всего в спасательных работах были задействованы: 10 человек и 2 единицы техники.

Напомним, буквально сутки назад на горе Бойко спасали двоих взрослых и 14-летнего подростка. Спасательная операция также проходила вечером.