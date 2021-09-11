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И снова туристы заблудились на горе Бойко. Вечерняя операция крымских спасателей
Фото: ГУ МЧС России по РК

И снова туристы заблудились на горе Бойко. Вечерняя операция крымских спасателей

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 11:22 11.09.2021

В пятницу вечером (в 20:26) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на горе Бойко, вблизи села Соколиное (Бахчисарайского района) заблудилось 2 человека и не могут самостоятельно выйти. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудников «КРЫМ-СПАС». Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению и сопровождению пострадавших безопасное место. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Всего в спасательных работах были задействованы: 10 человек и 2 единицы техники.

Напомним, буквально сутки назад на горе Бойко спасали двоих взрослых и 14-летнего подростка. Спасательная операция также проходила вечером.

И снова туристы заблудились на горе Бойко. Вечерняя операция крымских спасателей

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