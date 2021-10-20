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И странно, и смешно: на Украине внедряют "антиоккупационный глоссарий" для СМИ и органов власти

И странно, и смешно: на Украине внедряют «антиоккупационный глоссарий» для СМИ и органов власти  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:40 20.10.2021

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал специальный «антиоккупационный глоссарий» и рекомендовал его использовать органам государственной власти, органам местного самоуправления, дипломатическим представительствами страны за рубежом, СМИ и общественным организациям.

Глоссарий содержит перечень названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендованы для использования… в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, — цитирует решение СНБО ТАСС.

Отмечается, что глоссарий разработан с целью противодействия «деструктивному информационному влиянию, манипуляциям общественным мнением«, которые якобы «внедряются российскими спецслужбами для легитимации псевдогосударственных образований на востоке Украины, попытки аннексии Крыма, продвижения пропагандистских стратегий«.

В частности, в документе содержатся рекомендации говорить и писать «в Украине» вместо «на Украине». Кроме того, воссоединение Крыма с РФ в 2014 году рекомендовано называть «временной оккупацией АРК Крым», «российским вторжением в Крым» и «захватом Россией Крыма»; гражданскую войну на Украине, внутренний конфликт на Украине и армию Киева — «вооруженной агрессией России против Украины», «российско-украинской войной» и другими словосочетаниями.

Кроме того, Великую Отечественную войну рекомендуется называть Второй мировой или советско-немецкой войной. Всего в перечне 64 пункта.

И странно, и смешно: на Украине внедряют "антиоккупационный глоссарий" для СМИ и органов власти  

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