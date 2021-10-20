И странно, и смешно: на Украине внедряют «антиоккупационный глоссарий» для СМИ и органов власти  

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал специальный «антиоккупационный глоссарий» и рекомендовал его использовать органам государственной власти, органам местного самоуправления, дипломатическим представительствами страны за рубежом, СМИ и общественным организациям.
Глоссарий содержит перечень названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендованы для использования… в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, — цитирует решение СНБО ТАСС.
Отмечается, что глоссарий разработан с целью противодействия «деструктивному информационному влиянию, манипуляциям общественным мнением«, которые якобы «внедряются российскими спецслужбами для легитимации псевдогосударственных образований на востоке Украины, попытки аннексии Крыма, продвижения пропагандистских стратегий«.
В частности, в документе содержатся рекомендации говорить и писать «в Украине» вместо «на Украине». Кроме того, воссоединение Крыма с РФ в 2014 году рекомендовано называть «временной оккупацией АРК Крым», «российским вторжением в Крым» и «захватом Россией Крыма»; гражданскую войну на Украине, внутренний конфликт на Украине и армию Киева — «вооруженной агрессией России против Украины», «российско-украинской войной» и другими словосочетаниями.
Кроме того, Великую Отечественную войну рекомендуется называть Второй мировой или советско-немецкой войной. Всего в перечне 64 пункта.
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