И так бывает: в Симферополе сбили полицейского и «прокатили» его на капоте автомобиля

В Крыму проводится проверка по факту противоправных действий в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошел 11 марта в Симферополе, на проспект Кирова. Сотрудники ГИБДД задержали двоих граждан, которые намеренно сбили сотрудника полиции и провезли его на капоте своей иномарки.

Выяснилось, что в одном из кафе в центре крымской столицы двое мужчин попытались скрыться от сотрудников заведения, не расплатившись по счету на сумму более 20 тыс. рублей.

Случайным свидетелем данного инцидента оказался оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю. Участники конфликта сели в автомобиль BMW и попытались начать движение. Оперуполномоченный уголовного розыска подошел к автомобилю, представился водителю и попытался его остановить, перегородив собой дорогу. Водитель начал движение, зацепив правоохранителя на капот иномарки, провез полицейского несколько метров, после чего скрылся, — сообщили в МВД по РК.

Информация о происшествии немедленно была передана всем нарядам полиции. Спустя считанные минуты, в нескольких кварталах от места происшествия (на перекрестке бульвара Ленина и улицы Павленко) автомобиль был задержан сотрудниками ГИБДД. В салоне автомобиля находились двое мужчин: 44-летний уроженец Ростова-на-Дону и 39-летний уроженец Майкопа.

Медицинское освидетельствование задержанных подтвердило, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. В крови мужчин выявлено 0,65 и 0,73 промилле алкоголя. В отношении водителя составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, — уточнили в полиции.

По данному факту МВД по Республике Крым назначена служебная проверка. Материалы проверки направлены следственные органы для принятия процессуального решения в соответствии с законодательством.

Фото: МВД по РК.