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И такое бывает: в Крыму мужчина застрял... в грязи. Выбраться "на волю" не мог 5 часов

И такое бывает: в Крыму мужчина застрял… в грязи. Выбраться «на волю» не мог 5 часов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:23 23.05.2020

На пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, в районе мыса Алчак-Кая (городской округ Судак), в илистом дне реки Суук-Су застрял мужчина и самостоятельно не может выбраться на сушу.

Спасатели в костюмах «Стрелец» спустились к пострадавшему. С помощью веревки извлекли его на берег. После чего на носилках эвакуировали мужчину в безопасное место, где отмыли водой, предоставили термоодеяло, напоили горячим чаем. Затем пострадавший был передан медработникам. Мужчина находился в грязи около 5-х часов, получил переохлаждение, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

И такое бывает: в Крыму мужчина застрял... в грязи. Выбраться "на волю" не мог 5 часов

И такое бывает: в Крыму мужчина застрял... в грязи. Выбраться "на волю" не мог 5 часов

И такое бывает: в Крыму мужчина застрял... в грязи. Выбраться "на волю" не мог 5 часов

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

И такое бывает: в Крыму мужчина застрял... в грязи. Выбраться "на волю" не мог 5 часов

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