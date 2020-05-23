И такое бывает: в Крыму мужчина застрял… в грязи. Выбраться «на волю» не мог 5 часов

На пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, в районе мыса Алчак-Кая (городской округ Судак), в илистом дне реки Суук-Су застрял мужчина и самостоятельно не может выбраться на сушу.

Спасатели в костюмах «Стрелец» спустились к пострадавшему. С помощью веревки извлекли его на берег. После чего на носилках эвакуировали мужчину в безопасное место, где отмыли водой, предоставили термоодеяло, напоили горячим чаем. Затем пострадавший был передан медработникам. Мужчина находился в грязи около 5-х часов, получил переохлаждение, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму