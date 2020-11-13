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И такое бывает: в Симферополе зафиксирован ложный вызов пожарных на возгорание топливохранилища
Архивное фото: ГУ МЧС России по РК

И такое бывает: в Симферополе зафиксирован ложный вызов пожарных на возгорание топливохранилища

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:05 13.11.2020

Примерно, в 17 часов в МЧС поступил сигнал о возгорании топливного резервуара в Симферополе. Топливохранилище объемом 10 тысяч кубометров расположено на ул. Монтажной в крымской столице. Сообщение, естественно, вызвала ажиотаж, по тревоге были подняты 40 спасателей и 11 единиц техники.

Однако информация о возгорании топливного резервуара в Симферополе не подтвердилась. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на источник в ГУ МЧС России по РК.

Поступило сообщение о возгорании, на место выехали силы и средства ГУ МЧС по республике. Провели разведку, в результате которой информация о возгорании не подтвердилась, — сказал представитель ведомства.

С ложным вызовом теперь разбираются правоохранители.

И такое бывает: в Симферополе зафиксирован ложный вызов пожарных на возгорание топливохранилища

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