И такое бывает: в Симферополе зафиксирован ложный вызов пожарных на возгорание топливохранилища

Примерно, в 17 часов в МЧС поступил сигнал о возгорании топливного резервуара в Симферополе. Топливохранилище объемом 10 тысяч кубометров расположено на ул. Монтажной в крымской столице. Сообщение, естественно, вызвала ажиотаж, по тревоге были подняты 40 спасателей и 11 единиц техники.

Однако информация о возгорании топливного резервуара в Симферополе не подтвердилась. Об этом сообщает «Интерфакс» , со ссылкой на источник в ГУ МЧС России по РК.

Поступило сообщение о возгорании, на место выехали силы и средства ГУ МЧС по республике. Провели разведку, в результате которой информация о возгорании не подтвердилась, — сказал представитель ведомства.

С ложным вызовом теперь разбираются правоохранители.