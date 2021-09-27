И вас посчитают…. 15 октября стартует Всероссийская перепись населения. Что говорят в Севастополе

С 15 октября по 14 ноября пройдет Всероссийская перепись населения. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, достоверная информация по итогам переписи позволит создать эффективную социально-экономическую программу для города.

Результаты переписи позволят нам скорректировать документы стратегического планирования и привести в соответствие социально-экономическую программу города. Важнейшая задача – получить максимально объективные результаты, — цитирует пресс-служба чиновника.

В этом году Всероссийская перепись населения впервые пройдет в нескольких форматах — любой россиянин сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках.

С 15 октября по 8 ноября будет возможность пройти перепись на портале госуслуг, заполнив листы в личном кабинете. После заполнения придет уникальный код, который можно будет предъявить переписчику, если он придет домой, — пояснил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

Кроме того предусмотрен и традиционный обход переписчиками всех жилых помещений, который начнется 18 октября.

У каждого переписчика будет планшет, данные из которого будут автоматически направляться в Росстат. Электронный формат позволит значительно сократить сроки подведения итогов, — говорит Сергей Бездольный.

Также пройти перепись севастопольцы смогут на стационарных участках. Для этого подобрано 134 помещения, преимущественно в образовательных учреждениях. Если потоки учеников нельзя будет развести, участки будут работать после окончания учебного процесса.

С 15 октября по 14 ноября начнут работу стационарные переписные участки. Также в этом году дополнительно будет предоставлена возможность самостоятельно заполнить переписные листы в МФЦ в электронном виде на рабочих станциях. В отделениях будет работать инструктор, который окажет консультационную помощь, — говорит Сергей Бездольный.

Всего в Севастополе будет работать 972 переписчика и более 80 волонтеров, которые готовы помогать принимать участие в переписи и разъяснять проблемные вопросы.