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И все-таки опреснение воды! Президент России дал поручение, которое будет выполнено в Крыму
Фото: pxhere.com

И все-таки опреснение воды! Президент России дал поручение, которое будет выполнено в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:15 25.09.2020

Глава Республики Сергей Аксёнов сообщил, что в Крыму планируется строительство опреснительной установки, которая поможет решить проблемы водоснабжения Симферополя и Симферопольского района. Данная установка будет находиться в поселке Николаевка Симферопольского района.

По информации Сергея Аксёнова, решение о строительстве данного объекта разрабатывается федеральным Правительством и Министерством промышленности и торговли РФ по поручению Президента Владимира Путина.

Президент дал поручения оказать содействие в решении проблемы водоснабжения Крыма и Севастополя. В течение двух недель все федеральные органы власти готовят доклад Главе государства по этому вопросу. Данная опреснительная установка будет строиться в поселке Николаевка, на берегу моря, в 30 км от Симферополя. Отмечу, что таких проектов в России никто никогда не реализовывал. По сути, решение, которое будет здесь, станет уникальным, — сказал Глава Крыма.

Напомним, ранее говорилось о причинах, по которым крупное предприятие по опреснению морской воды в Крыму не может быть построено: отсутствие отечественных технологий и дороговизна проекта (а в перспективе и самой пресной воды).

И все-таки опреснение воды! Президент России дал поручение, которое будет выполнено в Крыму

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