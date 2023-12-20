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И занял денег, и украл, а на что рассчитывал — непонятно… В Джанкойском районе раскрыли кражу

И занял денег, и украл, а на что рассчитывал — непонятно… В Джанкойском районе раскрыли кражу

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:21 20.12.2023

В Джанкойском районе полиция установила подозреваемого в краже крупной денежной суммы. Обстоятельства кражи удивляют нелогичностью и наивностью преступника.

В дежурную часть МО МВД России «Джанкойский» обратилась жительница одного из сел Джанкойского района с заявлением о краже кошелька, в котором были денежные средства в сумме 70 000 рублей.

В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Сакского района, — сообщили в МВД по РК.

Как выяснили полицейские, мужчина приехал к потерпевшей в гости, чтобы занять деньги. Женщина, доверяя ему, открыла кошелек и достала необходимую сумму, после чего вышла в соседнюю комнату. Увидев оставшиеся денежные средства в кошельке, мужчина похитил его, после чего выкинул, а деньги потратил на собственные нужды.

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В содеянном подозреваемый сознался и написал явку с повинной. Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

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