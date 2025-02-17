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И зима туристам нипочём... Сотрудники «КРЫМ-СПАС» эвакуировали женщину с г. Чатыр-Даг
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

И зима туристам нипочём… Сотрудники «КРЫМ-СПАС» эвакуировали женщину с г. Чатыр-Даг

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:58 17.02.2025

Вчера днем женщина в составе тургруппы, которая находилась на восточном склоне нижнего плато г. Чатыр-Даг, в ущелье Сарпа-Су, повредила ногу. Самостоятельно передвигаться она не могла, необходима была помощь спасателей в ее эвакуации из горно-лесной местности.

Спасатели Симферопольского аварийно-спасательного отряда нашли пострадавшую недалеко от «Родника Закалдаева». Она была в плохом самочувствии, с признаками переохлаждения. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» на носилках транспортировали женщину по горному рельефу к служебному автомобилю, после чего доставили в медучреждение.

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В случае возникновения ЧС звоните по номеру 112!

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму 

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