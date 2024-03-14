Идеальная улыбка… даже при полной потере зубов: имплантация по протоколу «All-on-4» или «Все на 4-х»

Преимущества протокола «All-on-4» включают более быстрое восстановление и возможность избежать дополнительных хирургических вмешательств. Кроме того, этот метод часто позволяет избежать проблем с костным дефицитом, которые могут возникнуть при использовании традиционных методов имплантации.

В целом, протокол «All-on-4» является эффективным способом восстановления зубных дуг и может быть хорошим решением для пациентов, страдающих от полной или почти полной потери зубов. Однако решение о применении этой методики должно приниматься врачом-стоматологом на основе индивидуальных потребностей и состояния пациента.