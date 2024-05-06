Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Идея взять ипотеку от компании кажется привлекательной каждому четвертому работающему крымчанину
актуально в республике
Идея взять ипотеку от компании кажется привлекательной каждому четвертому работающему крымчанину
иллюстрация: открытые источники

Идея взять ипотеку от компании кажется привлекательной каждому четвертому работающему крымчанину

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:03 06.05.2024

24% занятых крымчан привлекает возможность воспользоваться ипотекой от работодателя. В опросе сервиса  SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Интерес к корпоративной ипотеке со стороны работающих крымчан есть: 24% привлекает идея взять ипотеку от компании на льготных условиях, — отмечают в пресс-службе сервиса.

О желании взять заем на покупку недвижимости у работодателя горожане с детьми рассказывали чаще бездетных, состоящие в браке — чаще холостых и незамужних. Женщин корпоративная ипотека интересует больше, чем мужчин. Респондентам 35—44 лет возможность воспользоваться займом от предприятия важнее, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше. Количество заинтересованных в корпоративной ипотеке растет с увеличением уровня дохода опрошенных.

Узнайте больше:  Праздник в Армянске – ЗАГС переехал в новое здание

Время проведения: 24 апреля — 2 мая 2024 года

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: недвижимость в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
недвижимость в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.