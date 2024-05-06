Идея взять ипотеку от компании кажется привлекательной каждому четвертому работающему крымчанину

24% занятых крымчан привлекает возможность воспользоваться ипотекой от работодателя. В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Интерес к корпоративной ипотеке со стороны работающих крымчан есть: 24% привлекает идея взять ипотеку от компании на льготных условиях, — отмечают в пресс-службе сервиса.

О желании взять заем на покупку недвижимости у работодателя горожане с детьми рассказывали чаще бездетных, состоящие в браке — чаще холостых и незамужних. Женщин корпоративная ипотека интересует больше, чем мужчин. Респондентам 35—44 лет возможность воспользоваться займом от предприятия важнее, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше. Количество заинтересованных в корпоративной ипотеке растет с увеличением уровня дохода опрошенных.

Время проведения: 24 апреля — 2 мая 2024 года