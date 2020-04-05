«Идём» в Херсонес Таврический? Музей-заповедник доступен для посетителей в онлайн-режиме

Напомним, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения до конца апреля по всей стране из соображений безопасности были введены различные ограничительные меры. Закрыты учреждения культуры и рестораны, отменены все культурно-массовые мероприятия. В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» отмечают:

Мы постарались сделать всё возможное, чтобы музей-заповедник «Херсонес Таврический» был доступен для посетителей. Теперь вы сможете продолжать виртуально посещать городище Херсонеса, узнавать информацию об экспонатах и участвовать в викторинах в рамках проекта «Херсонес online».

Ежедневно в аккаунтах в социальных сетях музея-заповедника будут доступны:

10.30 – викторины,

12.00 – каждый день новые виртуальные экскурсии по Херсонесу,

15.00 – интересные новости о музее,

17.00 – статьи о предметах из фондовой коллекции музея.