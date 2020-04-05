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"Идём" в Херсонес Таврический? Музей-заповедник доступен для посетителей в онлайн-режиме
фото: пресс-служба Музея-заповедника "Херсонес Таврический"

«Идём» в Херсонес Таврический? Музей-заповедник доступен для посетителей в онлайн-режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:09 05.04.2020

Напомним, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения до конца апреля по всей стране из соображений безопасности были введены различные ограничительные меры. Закрыты учреждения культуры и рестораны, отменены все культурно-массовые мероприятия. В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» отмечают:

Мы постарались сделать всё возможное, чтобы музей-заповедник «Херсонес Таврический» был доступен для посетителей.  Теперь вы сможете продолжать виртуально посещать городище Херсонеса, узнавать информацию об экспонатах и участвовать в викторинах в рамках проекта «Херсонес online».

Ежедневно в аккаунтах в социальных сетях музея-заповедника будут доступны:

  • 10.30 – викторины,
  • 12.00 – каждый день новые виртуальные экскурсии по Херсонесу,
  • 15.00 – интересные новости о музее,
  • 17.00 – статьи о предметах из фондовой коллекции музея.

И, конечно же, мы будем радовать вас величественными видами Херсонеса Таврического в рубриках #Херсонес_на_фото и #Живописный_Херсонес. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и следите за нашими новостями Вконтакте, Инстаграме, Фейсбуке и Одноклассниках. Оставайтесь дома и проводите время с пользой, узнавая историю Херсонеса Таврического, — говорят в пресс-службе музея.

 

"Идём" в Херсонес Таврический? Музей-заповедник доступен для посетителей в онлайн-режиме

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