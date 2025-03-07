Идёт голосование за лучшее фото в номинации «Народный выбор» в фотоконкурсе «Крым в моём сердце»

Началось голосование за лучшую работу Всероссийского фотоконкурса «Крым в моём сердце» в рамках специальной номинации «Народный выбор» от проекта VK Места. Конкурс организован Министерством курортов и туризма РК к 11-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Всего на конкурс поступило более чем 1,5 тысячи работ из всех уголков России. Команда VK Места для своей номинации отобрала 10 лучших вертикальных фото, отражающих самые яркие моменты отдыха россиян на полуострове.
Определить победителя в рамках спецноминации «Народный выбор» можно ВКонтакте на странице Туристического портала Республики Крым Travel Crimea. Сделать это можно по ссылке https://vk.com/wall-189418088_29762?clckid=93db5df5
Голосование продлится до 16 марта. Победитель получит набор с брендированными фирменными подарками от проекта VK Места, Турпортала Крыма и Министерства курортов и туризма Республики Крым.
Участники на своих снимках запечатлели Золотые ворота Карадага, закаты с видом на гору Ай-Петри, розовое озеро Сасык-Сиваш в г. Саки, закаты поселка Оленевка Черноморского района, маяк на мысе Меганом в Судаке, виды с горы Демерджи и лаванду Бахчисарайского района.
В номинации «Народный выбор» участвуют авторы фото из Симферополя, Ялты, Краснодара, Санкт-Петербурга, Тулы, г. Воткинска из Удмуртской Республики, Евпатории, Севастополя и Москвы.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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