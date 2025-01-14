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Идёт конкурс на соискание XIII национальной премии «Хрустальный компас». Крымчан приглашают к участию
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Идёт конкурс на соискание XIII национальной премии «Хрустальный компас». Крымчан приглашают к участию

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:31 14.01.2025

Стартовал конкурс на соискание XIII национальной премии «Хрустальный компас». Событие в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия проводится под эгидой Русского географического общества. Заявки принимаются до 10 февраля.

За 12 лет на соискание премии были выдвинуты авторы более 4 тыс. проектов и уникальных достижений из 48 стран мира, уточнили организаторы конкурса. Как и раньше, принять участие в проекте могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели, — отмечают организаторы. 

В рамках премии предусмотрены следующие номинации:

  • «Научное достижение»;
  • «Просвещение»;
  • «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия»;
  • «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса»;
  • «Путешествие и экспедиция»;
  • «Лучшее освещение в СМИ»;
  • «Издание»;
  • «Фоторабота»;
  • «Гражданская позиция».
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Также поучаствовать можно в специальных номинациях «Лучший региональный проект» и «Признание общественности».

Заявки принимаются до 10 февраля на официальном сайте премии. Там же можно ознакомиться с требованиями по их оформлению.

После все номинирующиеся проекты рассмотрят члены экспертного совета премии. В составе жюри – авторитетные ученые, известные государственные и общественные деятели, представители бизнеса и СМИ. Обладатель дополнительного «Хрустального компаса» в номинации «Признание общественности» определится по итогам народного голосования.

Церемония вручения наград премии состоится в мае.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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