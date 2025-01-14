Идёт конкурс на соискание XIII национальной премии «Хрустальный компас». Крымчан приглашают к участию

«Научное достижение»;

«Просвещение»;

«Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия»;

«Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса»;

«Путешествие и экспедиция»;

«Лучшее освещение в СМИ»;

«Издание»;

«Фоторабота»;

«Гражданская позиция».

Также поучаствовать можно в специальных номинациях «Лучший региональный проект» и «Признание общественности».

Заявки принимаются до 10 февраля на официальном сайте премии. Там же можно ознакомиться с требованиями по их оформлению.

После все номинирующиеся проекты рассмотрят члены экспертного совета премии. В составе жюри – авторитетные ученые, известные государственные и общественные деятели, представители бизнеса и СМИ. Обладатель дополнительного «Хрустального компаса» в номинации «Признание общественности» определится по итогам народного голосования.

Церемония вручения наград премии состоится в мае.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК