Идёт конкурс на соискание XIII национальной премии «Хрустальный компас». Крымчан приглашают к участию

Стартовал конкурс на соискание XIII национальной премии «Хрустальный компас». Событие в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия проводится под эгидой Русского географического общества. Заявки принимаются до 10 февраля.
За 12 лет на соискание премии были выдвинуты авторы более 4 тыс. проектов и уникальных достижений из 48 стран мира, уточнили организаторы конкурса. Как и раньше, принять участие в проекте могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели, — отмечают организаторы.
В рамках премии предусмотрены следующие номинации:
- «Научное достижение»;
- «Просвещение»;
- «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия»;
- «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса»;
- «Путешествие и экспедиция»;
- «Лучшее освещение в СМИ»;
- «Издание»;
- «Фоторабота»;
- «Гражданская позиция».
Также поучаствовать можно в специальных номинациях «Лучший региональный проект» и «Признание общественности».
Заявки принимаются до 10 февраля на официальном сайте премии. Там же можно ознакомиться с требованиями по их оформлению.
После все номинирующиеся проекты рассмотрят члены экспертного совета премии. В составе жюри – авторитетные ученые, известные государственные и общественные деятели, представители бизнеса и СМИ. Обладатель дополнительного «Хрустального компаса» в номинации «Признание общественности» определится по итогам народного голосования.
Церемония вручения наград премии состоится в мае.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия