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Идёт набор волонтеров Всероссийского голосования за объекты благоустройства. чан приглашают к участию

Идёт набор волонтеров Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Крымчан приглашают к участию

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:36 17.01.2024

Стартовал набор волонтеров Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Стать им может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста. Волонтеры помогут привлечь участников, объяснить цели и значение голосования для родного города, будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях, где каждый желающий сможет принять участие в голосовании.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России. В рамках проекта благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки и др.), а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Концепция проекта предполагает активное участие граждан в выборе проектов благоустройства общественных пространств своего города или поселения путем голосования, в котором может принять участие любой гражданин России старше 14 лет. По результатам голосования во всех регионах определяются общественные территории, подлежащие благоустройству в первую очередь.

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Для участия необходимо пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ. Основные критерии отбора: готовность принять участие в проекте, коммуникабельность (умение общаться с людьми, увлекать, способность четко рассказать о проекте и ответить на вопросы), стрессоустойчивость.

Взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу будут региональные волонтерские штабы, которые займутся отбором и обучением волонтерского корпуса. В каждом субъекте добровольцам будут предложены региональные мотивационные программы и программы поощрения.

В 2023 году общая численность волонтеров, которые захотели присоединиться к реализации проекта, превысила 100 000 человек (в 2 раза больше показателей 2022 года).  Благодаря волонтерам в 2023 году во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 14,2 млн россиян.

В 2024 году голосование традиционно пройдет в марте-апреле.

Мероприятия по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» к 2030 году позволят улучшить качество городской среды в России в полтора раза.

По информации пресс-службы Ассоциации волонтерских центров

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