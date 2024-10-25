Идёт набор заявок на XXIV Форум молодых писателей России «Липки». Крымчан приглашают к участию

С 3 по 8 декабря 2024 года в оздоровительном комплексе «Клязьма» в Московской области пройдет XXIV Форум молодых писателей России (им. С.А. Филатова). Участниками мероприятия могут стать молодые писатели от 18 до 40 лет, пишущие на русском языке и проживающие в регионах России. Они смогут претендовать на получение стипендии от федерального министерства культуры, получить рекомендации к поступлению в Литературный институт имени А.М. Горького и опубликовать свои рукописи в «толстых» литературных журналах.

Конкурс проводится в пяти номинациях:

Проза (законченное произведение объемом не более трех авторских листов или отрывок произведения + синопсис);

Поэзия (от 50 до 200 строк);

Драматургия (1 пьеса);

Детская литература (проза — не более трех авторских листов или отрывок произведения + синопсис, поэзия — от 50 до 200 строк);

Критика и публицистика (не более трех авторских листов).

Обращаем Ваше внимание на то, что участники могут подать заявки как в одной, так и в нескольких номинациях. Принимаются заявки на участие в конкурсе до 1 ноября 2024 года.

Подать заявку и более подробно ознакомиться с положением конкурса можно на официальном сайте АСПИР: https://aspi-russia.ru/contests/forum-molodyh-pisateley/

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