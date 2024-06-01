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Идёт прием заявок на соискание просветительской награды «Знание.Премия – 2024»
фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Идёт прием заявок на соискание просветительской награды «Знание.Премия – 2024»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:37 01.06.2024

Российское общество «Знание» запустило четвертый сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до 30 сентября 2024 года на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023–2024 годах.

В четвертом сезоне проекта девятнадцать номинаций, две из которых новые. К Году семьи в России приурочена номинация «За вклад в сохранение семейных ценностей». Соискателями могут стать просветители и проекты, способствующие укреплению института семьи. Номинация «За вклад в просвещение в сфере “Экология и Туризм”» — для тех, кто развивает туристический имидж регионов России и культуру гостеприимства, повышает экологическую ответственность населения.

С 2023 года награда также вручается иностранцам в номинации «Иностранный просветитель года» и подросткам от 12 до 17 лет в номинации «Юный просветитель года».

Все заявки заочно оценит Экспертная комиссия из числа партнеров Общества «Знание». Шорт-лист награды сформирует Экспертный совет, в который войдут государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях.

Сто номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед Почетным жюри. Ранее в состав жюри входили Руководитель Администрации Президента Российской Федерации — пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, Министр науки и образования Российской Федерации Валерий Фальков, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, Президент, Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, художественный руководитель-директор МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и другие.

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Лауреаты в номинации «Народный выбор» определятся открытым голосованием слушателей в мини-приложении в социальной сети ВКонтакте. Победителя партнерской номинации Движения Первых «Выбор Первых» выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.

Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.

В 2023 году Знание.Премия собрала около 18 тысяч заявок из 89 регионов России. Тогда в номинации «Наставник года» призером стала руководитель центра непрерывного профессионального развития работников системы образования МДЦ «Артек» Анна Акунина. Она участвует в формировании профессионального сообщества, миссия которого — воспитание детей во благо России. Авторские программы просветителя проходят команды школ и лагерей, преподаватели высших учебных заведений, а также воспитатели и вожатые из новых регионов.

Справка: Знание.Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер.

По информации Российского общества «Знание»

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