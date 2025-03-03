Идёт прием заявок на участие в Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PROбренд»-2025

Конкурс проводится среди участников туристического рынка Евразийского пространства при условии предоставления заявок на русском языке. Участие в конкурсе бесплатное, заявки принимаются до 30 июня 2025 года.

Специальная номинация, посвященная Году Защитников Отечества.

Цель конкурса – создание эффективной площадки для обмена опытом по созданию брендов и продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

Победителями и призерами конкурса в каждой номинации становятся проекты, которые получили наиболее высокие оценки Экспертного совета в финале конкурса.

В рамках конкурса могут быть организованы региональные, окружные, национальные этапы. Проведены обучающие семинары и мастер-классы. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения этапов.

Подробнее на сайте конкурса

Напомним, что ранее экспертный совет VI международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд-2024» объявил победителей. В их число вошли проекты Министерства курортов и туризма РК – информационная кампания «Расцветай в Крыму» удостоилась Гран-при конкурса, а республиканская программа «Гостеприимный Крым» получила специальный диплом.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК