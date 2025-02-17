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Идёт прием заявок на участие во Всероссийском фотоконкурсе Росводресурсов "Водные достояния России"

Идёт прием заявок на участие во Всероссийском фотоконкурсе Росводресурсов «Водные достояния России»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 12:16 17.02.2025

Стартовал Первый Всероссийской фотоконкурс «Водные достояния России (зима-весна) – 2025» (далее – Конкурс). Конкурс призван привлечь внимание общественности к важности охраны и рационального использования водных ресурсов, играющих ключевую роль в экосистеме и жизни человека, а также выявить талантливых людей, интересующихся природными богатствами страны и родного края.

Прием заявок проходит с 17 февраля по 16 марта 2025 года. Отправить свои работы на Конкурс могут как профессиональные фотографы, так и любители старше 18 лет. Количество фотографий, которые можно отправить на Конкурс, не ограничено.

Всероссийский конкурс «Водные достояния России (зима-весна) – 2025» проводится в двух номинациях: «Водные объекты в инфраструктуре» и «Водные объекты в природе».

В первой номинации могут быть представлены изображения рек вблизи жилых комплексов или протекающие внутри населенного пункта. Для участия во второй номинации принимаются изображения водных объектов в природе.

Учитываются изображения любых водных ресурсов, за исключением морей и соленых водоемов, сделанные в зимний и весенний период.

Конкурсной комиссией будут отобраны по три лучших работы в каждой из номинаций. Основными критериями станут оригинальность работы, ее художественная выразительность, а также соответствие заданной тематике.

Для участия необходимо ознакомится с Положением о конкурсе и направить на почту konkurs@favr.ru ссылку на файлообменник Яндекс.Диск с качественными изображениями в формате JPEG. Размер каждого файла с фото — не менее 1 МБ.

Все фото должны быть подписаны. В названии необходимо отразить содержание работы и год создания. К конкурсному отбору допускаются только изображения, соответствующие заявленному сезону (зима и весна), созданные без помощи искусственного интеллекта и не прошедшие обработку в фоторедакторах. Допускается умеренная цветокоррекция.

Информация об итогах конкурса и имена победителей будут опубликованы на официальном сайте Федерального агентства водных ресурсов https://voda.gov.ru/ Авторы лучших работ получат памятные призы, а их фотографии пополнят фотобанк Росводресурсов и появятся на официальном сайте и в социальных сетях Агентства.

Итоги Конкурса будут подведены 23 марта и опубликованы на сайте не позднее 31 марта 2025 года.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

С политикой обработки персональных данных можно ознакомиться здесь.

источник: пресс–служба Росводресурсов

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