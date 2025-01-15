Идёт регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Данный конкурс, реализуемый по поручению нашего Президента, направлен на создание системы социальных лифтов и поддержку талантов современной политической среды. Участие в «Лидерах России» стало для меня не только высокой честью, но и невероятно полезным опытом, который я использую в своей ежедневной работе. Каждый год «Лидеры России» дают возможность тысячам участников по всей стране реализовать себя на государственной службе, в крупных организациях, а также в парламентской и общественной работе, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместитель Губернатора Севастополя и победитель конкурса «Лидеры России» Мария Литовко.

Финалисты проекта «Лидеры России. Политика» получат персональный отчет с рекомендациями, а лучшие участники — наставника. Главный приз для победителей — участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, подготовленной Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Он является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, которая была инициирована главой государства.

Требования к участникам:

Гражданство РФ

Возраст от 21 года до 55 лет

Среднее профессиональное либо высшее образование

Желание и готовность стать депутатом различных уровней (федерального и регионального)

Отсутствие ограничений, препятствующих по законодательству РФ участвовать в выборах

Подать заявку можно на сайте политическиелидеры.рф. https://политическиелидеры.рф/

Этапы проекта

Конкурс состоит из четырех основных этапов:

• Регистрация участников

Продлится с 27 ноября 2024 года до 24 января 2025 года. Для допуска до выполнения заданий дистанционного этапа участник должен выполнить в срок все условия регистрации и обязательные задания: заполнить анкету, загрузить на сайт видеоинтервью, написать эссе.

• Дистанционное тестирование

Февраль 2025 года. По его итогам формируется рейтинг участников, который и определяет право на выход в следующий этап конкурса.

• Очная оценка

II квартал 2025 года. В ходе очных мероприятий конкурсантам предстоит выполнение различных заданий. Их работа и профессиональные навыки будут оцениваться экспертами по набору ключевых характеристик. Среди них: умение слышать интересы избирателей и представлять эти интересы; умение выступать публично и работать со СМИ; способность достигать взаимоприемлемых соглашений с другими; умение разобраться в сложной информации — сформировать позицию и принять решение; умение организовывать взаимодействие и работу других людей.

• Обучение финалистов

Весна 2025 г. — весна 2026 г. Образовательная программа будет насыщена с информационной точки зрения и будет требовать от слушателей максимально полной отдачи сил. В качестве лекторов в ней примут участие представители Администрации Президента и Правительства РФ, ведущих академических и политологических вузов, представители разных общественно-политических сил и объединений, которые поделятся своей экспертизой и знаниями в этой сфере. Обучение будет совмещать теорию и практику, у каждого слушателя будет возможность сразу применять полученные навыки в реальных условиях. Лишь те из них, кто освоит программу полностью, получат право называться победителями конкурса «Лидеры России. Политика».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя