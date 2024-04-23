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Идёт регистрация на Республиканскую премию общественного признания « молодежный»

Идёт регистрация на Республиканскую премию общественного признания «Крым молодежный»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:52 23.04.2024

Премия является общественным признанием достижений молодежи Республики Крым и проводится с целью стимулирования активной самореализации молодых крымчан в различных сферах социальной и профессиональной жизни.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающие и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Крым. Премия проводится по 13 номинациям, для участия в которых необходимо подать заявку путем заполнения «Яндекс.Формы»:

— «Открытие года» – https://clck.ru/39x65U;

— «Доброволец года» – https://clck.ru/39x69A;

— «Молодежный лидер года» – https://clck.ru/39x6Bx;

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— «Голос молодых» – https://clck.ru/39x6Dp;

— «Наставник года» – https://clck.ru/39x6HS;

— «Проект года в сфере молодежной политики» – https://clck.ru/39x6Jf;

— «Друг молодых» – https://clck.ru/39x6Md;

— «Время достижений» – https://clck.ru/39x6Qm;

— «ZOV молодежи» – https://clck.ru/39x6Zp;

— «Молодая семья» – https://clck.ru/39x6e5;

— «Точка притяжения» – https://clck.ru/39x6hR;
— «ГосСтарт» – https://clck.ru/39x6kP;

— «Команда года» – https://clck.ru/39x6nX.

Положение по ссылке: https://gkmp.rk.gov.ru/uploads/gkmp/article/2024/04/22/2024-04-22-09-55-51_КРЫМ%20МОЛОДЕЖНЫЙ_ПОЛОЖЕНИЕ.pdf 

Подача заявок — по 5 мая 2024 года. Успейте!

источник: Государственный комитет молодежной политики Республики Крым

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