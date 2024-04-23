Идёт регистрация на Республиканскую премию общественного признания «Крым молодежный»

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающие и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Крым. Премия проводится по 13 номинациям, для участия в которых необходимо подать заявку путем заполнения «Яндекс.Формы»:

— «Открытие года» – https://clck.ru/39x65U;

— «Доброволец года» – https://clck.ru/39x69A;

— «Молодежный лидер года» – https://clck.ru/39x6Bx;