Идёт регистрация на Республиканскую премию общественного признания «Крым молодежный»

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающие и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Крым. Премия проводится по 13 номинациям, для участия в которых необходимо подать заявку путем заполнения «Яндекс.Формы»:
— «Открытие года» – https://clck.ru/39x65U;
— «Доброволец года» – https://clck.ru/39x69A;
— «Молодежный лидер года» – https://clck.ru/39x6Bx;
— «Голос молодых» – https://clck.ru/39x6Dp;
— «Наставник года» – https://clck.ru/39x6HS;
— «Проект года в сфере молодежной политики» – https://clck.ru/39x6Jf;
— «Друг молодых» – https://clck.ru/39x6Md;
— «Время достижений» – https://clck.ru/39x6Qm;
— «ZOV молодежи» – https://clck.ru/39x6Zp;
— «Молодая семья» – https://clck.ru/39x6e5;
— «Точка притяжения» – https://clck.ru/39x6hR;
— «ГосСтарт» – https://clck.ru/39x6kP;
— «Команда года» – https://clck.ru/39x6nX.
Положение по ссылке: https://gkmp.rk.gov.ru/uploads/gkmp/article/2024/04/22/2024-04-22-09-55-51_КРЫМ%20МОЛОДЕЖНЫЙ_ПОЛОЖЕНИЕ.pdf
Подача заявок — по 5 мая 2024 года. Успейте!
источник: Государственный комитет молодежной политики Республики Крым
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