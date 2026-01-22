Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Идёт сбор заявок на соискание премий Правительства Российской Федерации в области туризма в 2026 году
Новости Республики
Идёт сбор заявок на соискание премий Правительства Российской Федерации в области туризма в 2026 году

Идёт сбор заявок на соискание премий Правительства Российской Федерации в области туризма в 2026 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:40 22.01.2026

Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области туризма в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2014 года № 704 (далее — Положение), сообщает о начале сбора заявок в 2026 году.

Премии присуждаются ежегодно гражданам Российской Федерации за достижения в области туризма, реализацию наиболее эффективных инновационных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, объектов туристской индустрии, продвижению туристских продуктов, привлечению интереса граждан к материальным и духовным ценностям России.

Номинации

  • за лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма;
  • лучший проект по развитию социального туризма;
  • лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии;
  • лучший инновационный проект в области туризма;
  • лучший проект по развитию гостиничной индустрии;
  • лучший проект в области профессионального образования в сфере туризма;
  • лучшую научную разработку (исследование) в сфере туризма;
  • лучший проект по продвижению туристских продуктов Российской Федерации, направленных на популяризацию внутреннего и международного туризма (пропаганда туристских ресурсов региона, путеводитель, интернет-сайт и другое).
Узнайте больше:  Итоги развития здравоохранения Крыма за 2025 год

Работы предоставляются в Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области туризма федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ассоциациями, союзами и иными организациями.

Требования к оформлению материалов и документов соискателей премий, а также к порядку предоставления работ предусмотрены разделами VI–VII Положения.

Выдвигаемые на соискание премий работы должны быть реализованы на практике (опубликованы либо обнародованы иным способом) не менее чем за год до начала приема заявок.

Работы, материалы и документы соискателей премий предоставляются в совет не позднее 27 февраля 2026 года.

Работы предоставляются в двух экземплярах по адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Министерство экономического развития Российской Федерации.

Ознакомиться с приказом и шаблонами документов 

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.