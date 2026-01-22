Идёт сбор заявок на соискание премий Правительства Российской Федерации в области туризма в 2026 году

Премии присуждаются ежегодно гражданам Российской Федерации за достижения в области туризма, реализацию наиболее эффективных инновационных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, объектов туристской индустрии, продвижению туристских продуктов, привлечению интереса граждан к материальным и духовным ценностям России.

Номинации

за лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма;

лучший проект по развитию социального туризма;

лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии;

лучший инновационный проект в области туризма;

лучший проект по развитию гостиничной индустрии;

лучший проект в области профессионального образования в сфере туризма;

лучшую научную разработку (исследование) в сфере туризма;

лучший проект по продвижению туристских продуктов Российской Федерации, направленных на популяризацию внутреннего и международного туризма (пропаганда туристских ресурсов региона, путеводитель, интернет-сайт и другое).

Работы предоставляются в Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области туризма федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ассоциациями, союзами и иными организациями.

Требования к оформлению материалов и документов соискателей премий, а также к порядку предоставления работ предусмотрены разделами VI–VII Положения.

Выдвигаемые на соискание премий работы должны быть реализованы на практике (опубликованы либо обнародованы иным способом) не менее чем за год до начала приема заявок.

Работы, материалы и документы соискателей премий предоставляются в совет не позднее 27 февраля 2026 года.

Работы предоставляются в двух экземплярах по адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Министерство экономического развития Российской Федерации.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК