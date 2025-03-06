Идёт Всероссийский конкурс походных регионов проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие»

20 февраля Движение Первых и программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» запустили Всероссийский конкурс походных регионов в рамках проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие». Победители получат возможность проведения Всероссийского детского туристского слёта или одного из восьми окружных слётов – крупнейших туристских мероприятий страны.
Раскрыть походный потенциал и туристскую культуру своего края – главная цель конкурса. Житель каждого региона может показать красоты своего края, а победители получат новые возможности для развития туристической и походной индустрии в своём городе – проведение Всероссийского детского или окружного туристических слётов.
Конкурс позволит выявить и поддержать те регионы, которые готовы стать лидерами в сфере походного туризма. Походы – это не только активный отдых, но и возможность познакомиться с историей и культурой родного края, почувствовать гордость за свою страну и её природные богатства. Сегодня среди молодёжи такой вид отдыха все больше набирает популярность. В 2023–2024 годах участниками походов, организованных Программой и Движением, стали 1 миллион человек. А, по данным нашего совместного исследования с НАФИ, 71% молодёжи интересен походный туризм как формат путешествий».
Всероссийский конкурс включает две номинации: «Регион Всероссийского детского Турслёта», победитель которой примет у себя соответствующий турслёт программы «Больше, чем путешествие»; и номинация «Регион окружного Турслёта». Во второй номинации будут определены восемь победителей по одному из каждого федерального округа, которые проведут окружные туристские слёты «Больше, чем путешествие».
Конкурс проходит с 20 февраля 2025 года по 4 апреля 2025 года. Результаты будут опубликованы на официальном сайте «Больше, чем путешествие» не позднее 4 апреля 2025 года.
Подробности участия во Всероссийском конкурсе походных регионов – в регламенте на сайте программы «Больше, чем путешествие».
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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