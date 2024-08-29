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Идёт второй день досрочного голосования в Севастополе

Идёт второй день досрочного голосования в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Выборы в Крыму и в Севастополе 13:26 29.08.2024

По итогам первого дня досрочного голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва 28 августа 2024 года в Городе-Герое проголосовали 857 избирателей.

Досрочные выборы депутатов регионального парламента проходят с 28 августа по 5 сентября. Избиратели могут проголосовать, посетив помещение участковой избирательной комиссии (УИК), либо пригласив членов УИК на дом. Помещения избирательных участков полностью соответствуют требованиям по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Наблюдение за голосованием ведут 703 наблюдателя, назначенные избирательными объединениями, кандидатами и Общественной палатой города Севастополя, — отмечают в пресс-службе Севгоризбиркома. 

Идёт второй день досрочного голосования в Севастополе Идёт второй день досрочного голосования в Севастополе Идёт второй день досрочного голосования в Севастополе Идёт второй день досрочного голосования в Севастополе Идёт второй день досрочного голосования в Севастополе

Дни основного голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва и совмещенным с ними выборам — 6, 7 и 8 сентября 2024 года.

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источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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