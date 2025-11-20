ИИ помог проанализировать более 30 тысяч обращений от крымчан на прямой линии с Президентом РФ

ИИ помогал в быстром поиске ответственных органов власти по десяткам тысяч обращений. Крымские студенты и волонтёры помогали в приеме обращений и их обратке в ИИ. За год почти треть обращений были полностью или частично решены. Остальные остаются в работе. Самые распространенные сферы жалоб от жителей полуострова: пенсии и пособия, здравоохранение, ЖКХ.

О результатах использования искусственного интеллекта Президенту доложил Народный фронт. Применение ИИ позволило ускоренно проанализировать более 2,5 млн обращений на ПЛ – 2024. В 2025 году запущена мультиагентная система на базе ГигаЧата с 5000 ИИ-агентов, которая за минуты с точностью 94% определяет ответственных и самостоятельно распределяет запросы.

ИИ способен приоритизировать просьбы, требующие немедленного решения. Особое внимание обращениям инвалидов, многодетных, сирот, ветеранов СВО.

В прошлом году ГигаЧат выполнял очень важную функцию, он транскрибировал видео и аудио обращения граждан. Мы использовали возможности ИИ и для обработки и анализа вопросов. Рассчитываем, что уже в этом году, сразу как пройдёт Прямая линия, все ведомства получат свои обращения и сразу, моментально, начнут с ними работать, – доложил президенту руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. В рамках предстоящей в конце года Прямой линии снова будем применять ГигаЧат, языковую модель Сбера, которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан, – отметил в своем выступлении на международной конференции AI Journey 2025 “Путешествие в мир искусственного интеллекта” президент России Владимир Путин.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 9