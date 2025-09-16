III Международный студенческий конгресс «Туризм будущего – будущее туризма» — крымчан приглашают к участию

III Международный студенческий конгресс «Туризм будущего – будущее туризма» соберет студентов из регионов России и СНГ. Конгресс пройдет с 26 по 27 сентября 2025 года в гибридном формате и станет площадкой для профессионального диалога студентов и ведущих экспертов в области туризма регионов России и СНГ. Приглашаем студентов Республики Крым принять участие в конгрессе, — отмечают в оргкомитете события.

Главная тема Конгресса – знакомство студентов с современными тенденциями развития туризма и передовыми технологиями индустрии гостеприимства в России и мире, профессиональное развитие.

Ключевыми направлениями работы Конгресса станут:

Перспективные туристические направления России и возможности для самореализации молодежи в туризме

Как туризм меняет нашу жизнь, а не природу

Какие профессии перспективны и как подготовить кадры нового поколения

Как видят свой профессиональный и карьерный рост выпускники

Чего ждут от выпускников ведущие работодатели индустрии

Хайтек туризма и наступление ИИ

Инклюзивный туризм. Как обеспечить равные возможности для путешественников

От студента до топ-менеджера. Секреты успеха в туриндустриии

В работе Конгресса примут участие студенты и преподаватели из России, СНГ, ШОС и БРИКС.

Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с программой Конгресса можно на сайте https://turcongress.online/ , где также будет происходить трансляция всех мероприятий Конгресса.

Конгресс организован при поддержке Минобрнауки России, Росмолодежи, Русского географического общества, Исполнительного комитета Содружества СНГ, Делового Центра экономического развития СНГ, Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, Российского союза туриндустрии, АНО «Больше, чем путешествие», ФУМО ВО «Сервис и туризм» и российской туристической платформы «Погнали!».

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК