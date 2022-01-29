реклама крым
Горячие новости
Главная | Крым и мир | Имитация атаки? Неизвестный военный самолет совершил опасный маневр в сторону Севастополя

crimeapress_news



реклама в крыму
Имитация атаки? Неизвестный военный самолет совершил опасный маневр в сторону Севастополя
Фото: AnnyksPhotography, pixabay.com

Имитация атаки? Неизвестный военный самолет совершил опасный маневр в сторону Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и мир 20:22 29.01.2022

Сегодня днем неизвестный военный самолет  сымитировал атаку на Севастополь, выполнив опасный манёвр на относительно небольшом расстоянии от российской границы. Летательный аппарат не идентифицировался общедоступными мониторинговыми ресурсами, однако, при этом он действовал совместно с американским разведывательным самолётом Boeing RC-135W. Об этом сообщает ресурс Avia.pro.

Судя по данным, представленным ресурсом Flightradar 24, в момент инцидента неизвестный военный самолёт перемещался на высоте порядка 5 тыс. метров. При этом речь не идёт о гражданском самолёте, как предполагалось первоначально.

Мониторинговый ресурс PlaneRadar подтверждает информацию о самолете радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W. Он производил «плановый» разведывательный полет вдоль черноморского побережья России.

Узнайте больше:  Спикер крымского парламента выступил за поставки вооружения в народные республики Донбасса

Имитация атаки? Неизвестный военный самолет совершил опасный маневр в сторону Севастополя

Есть версия, что неизвестным военным бортом мог оказаться американский военный патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon (Hex Code AE67A5), однако подтвердить эти данные пока что не удалось.

Судя по маршруту перемещения неизвестного военного самолёта, границы воздушного пространства России нарушены не были, но тот факт, что самолёт устроил провокацию, резко сменив курс в направлении Севастополя, вызывает серьёзную озабоченность.

Flightradar 24


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.