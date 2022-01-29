Имитация атаки? Неизвестный военный самолет совершил опасный маневр в сторону Севастополя

Сегодня днем неизвестный военный самолет сымитировал атаку на Севастополь, выполнив опасный манёвр на относительно небольшом расстоянии от российской границы. Летательный аппарат не идентифицировался общедоступными мониторинговыми ресурсами, однако, при этом он действовал совместно с американским разведывательным самолётом Boeing RC-135W. Об этом сообщает ресурс Avia.pro .

Судя по данным, представленным ресурсом Flightradar 24 , в момент инцидента неизвестный военный самолёт перемещался на высоте порядка 5 тыс. метров. При этом речь не идёт о гражданском самолёте, как предполагалось первоначально.

Мониторинговый ресурс PlaneRadar подтверждает информацию о самолете радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W. Он производил «плановый» разведывательный полет вдоль черноморского побережья России.

Есть версия, что неизвестным военным бортом мог оказаться американский военный патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon (Hex Code AE67A5), однако подтвердить эти данные пока что не удалось.

Судя по маршруту перемещения неизвестного военного самолёта, границы воздушного пространства России нарушены не были, но тот факт, что самолёт устроил провокацию, резко сменив курс в направлении Севастополя, вызывает серьёзную озабоченность.

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