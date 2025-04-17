Индекс «Пасхи» в 2025 году: во сколько обойдётся приготовление основных блюд для пасхального стола

Центр стратегических разработок выпустил Индекс «Пасхи», в котором сравнил стоимость ингредиентов по регионам России для приготовления «обязательных блюд» пасхального стола – кулич, яйца и творожная пасха.

Средняя цена продуктов для приготовления основного набора блюд пасхального стола в 2025 году на семью в России составила 495 рублей 35 копеек.

Рост стоимости по отношению к прошлогодней Пасхе составил 11,7%.

Из федеральных округов дешевле всего приготовление к Пасхе обойдется в Приволжском федеральном округе – 428 рублей 6 копеек.

Самый же низкий рост цен на необходимый набор продуктов – 9,1%, – в ЦФО. Дороже всего продукты обойдутся в Дальневосточном федеральном округе – 646 рублей 84 копейки.

В топ российских регионов по самой минимальной стоимости вошли: Республика Мордовия (₽397,28) – единственный регион, где стоимость менее 400 рублей, Пензенская область (₽402,43), Чувашская Республика (₽409,29), Кировская область (₽412,35), Нижегородская область (₽414,57 рубля).

Также в диапазоне до 450 рублей пасхальный набор в Белгородской, Волгоградской, Омской, Самарской, Липецкой, Курской, Смоленской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях, Республиках: Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан, Адыгея.

Меньше всего цены на пасхальный набор выросли в Республике Адыгея и Орловской области (+1,1%), Смоленской области (+3,1%), Псковской области (+3,9%), Курской области (+5,2%), Белгородской области (+5,5).

Рост цен не превысил общую инфляцию (10,3%) в трети регионов страны (33 региона).

Индекс выпускается ЦСР с 2024 года в чистый четверг в преддверии празднования христианами Пасхи и сделан из расчета на среднестатистическую семью из 4 человек.

источник: Фонд «Центр стратегических разработок»

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