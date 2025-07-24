Индексация выплат, покупка жилья, создание единого реестра — крымские предложения по поддержке медиков

За период с 2015 по 2024 года участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» стали 613 медработников, более 70% остаются и после 5-летней отработки, некоторые участники даже становятся главными врачами больниц.

Из сложностей буквально все медики отмечают отсутствие индексации размера выплат с момента старта проектов и невозможность приобрести жилье. Врачи делятся, если 10 лет назад можно было сразу купить квартиру, то сейчас рост цен не дает возможности закрепиться на новом месте.

Минздрав Крыма вместе с экспертами НФ предложил создать единый реестр участников программ по стране. Сейчас проверки проводят в ручном созвоне, но создание реестра сделает эти процессы открытыми и позволит оказывать сельским жителям медицинскую помощь своевременно.

Эти предложения стали часть широкого всероссийского мониторинга реализации земских программ. Народный фронт в рамках поручения Президента России Владимира Путина подготовил доклад о программах “Земский доктор”, “Земский фельдшер”, “Земский учитель” и “Земский работник культуры”. В опросе приняли более двух тысяч человек, участвующих в земских программах, из всех регионов страны.

Надо отметить высокую эффективность земских программ – 79% опрошенных нами участников подтвердили, что именно выплата мотивировала их к переезду в сельскую местность. 85% – порекомендовали бы другим участвовать в таких программах. По нашим оценкам, земская программа закрывает порядка четверти от общего объёма вакансий. При этом, по нашим опросам, 30% сказали, что не планируют после пяти лет по программе оставаться на своих местах, еще 20% сомневаются, – сказал на совещании с членами правительства руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Около 60% респондентов назвали жильё ключевым фактором при принятии решения о переезде по программе. Однако размер компенсации – 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров – не соответствует реальным ценам на жильё даже в сельской местности. Участники программ отмечают избыточные требования к документам: необходимость их нотариального заверения, длительные сроки рассмотрения заявок, а также обязательную очную подачу.

Исследование Народного фронта также выявило, что врачи участвуют в земских программах без возрастных ограничений, тогда как учителя и работники культуры должны быть не старше 55 лет, из-за чего сильные специалисты не имеют возможности войти в программу.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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