Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Индустриальный парк «Феодосия» станет новым импульсом развития промышленности и предпринимательства в Крыму
Новости Республики
Индустриальный парк «Феодосия» станет новым импульсом развития промышленности и предпринимательства в Крыму
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Индустриальный парк «Феодосия» станет новым импульсом развития промышленности и предпринимательства в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:32 26.09.2025

Глава Республики Крым совместно с заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алмазом Хусаиновым дал старт работе индустриального парка «Феодосия». Как отметил Сергей Аксёнов, открытие промышленного объекта, расположенного в районе села Насыпного муниципального округа Феодосия, – знаменательное для республики событие.

Решение по созданию индустриального парка принимал Президент России Владимир Владимирович Путин в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Объект выполнен совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ при поддержке федерального центра. На его реализацию было направлено 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Уверен, открытие парка станет еще одним импульсом развития промышленности и предпринимательства в Крыму в целом и Феодосии в частности. Город получит новые рабочие места, планируется трудоустроить до 1 200 человек, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Сергей Аксёнов отметил, что для резидентов парка созданы достаточно комфортные условия поддержки.

До конца 2027 года действует льготная стоимость аренды земли – один рубль за один гектар в год. Интерес к объекту уже проявили 11 инвесторов, подписаны меморандумы о намерениях. Мы также обсудили ряд других дополнительных мер поддержки. Правительство республики будет работать с каждым потенциальным резидентом индивидуально, в ручном режиме решать насущные вопросы, избегая излишней бюрократии. Именно от грамотной коммуникации и координации работы республиканских и муниципальных органов власти с инвесторами зависит наш общий успех, – считает Глава Крыма.

Глава республики также акцентировал внимание на готовности органов власти изучить вопрос привлечения дополнительных средств для увеличения мощностей построенных инженерных сетей на объекте в случае необходимости.

В заключение Сергей Аксёнов выразил признательность всем участникам процесса по созданию и формированию индустриального парка «Феодосия».

Особые слова благодарности Заместителю Председателя Правительства РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Энваровичу Файзуллину и его заместителю Алмазу Шаукатовичу Хусаинову, который следил за процессами непосредственно на месте. Вместе, нашими общими силами мы сможем реализовать данный проект на все сто, – подчеркнул Глава Крыма.

В свою очередь, Алмаз Хусаинов высоко оценил готовый индустриальный промышленный объект. По мнению заместителя Министра строительства и ЖКХ России, строители хорошо справились с поставленными задачами, обеспечив максимальную готовность проекта к заходу резидентов и старту производства.

С учетом тех вызовов, которые стоят перед страной в том числе по развитию воссоединенных территорий с точки зрения строительства, мы максимально заинтересованы в том, чтобы производственные мощности и индустриальное развитие шли более высокими темпами. Этот парк предлагает своим резидентам беспрецедентные меры поддержки. Обращаюсь к инвесторам с предложением оперативно сформировать планы и приступить к их активной реализации, – призвал заместитель Министра строительства и ЖКХ России.

Алмаз Хусаинов добавил, что при высокой эффективности индустриального парка «Феодосия» в будущем в Крыму могут быть построены еще несколько подобных объектов.

Узнайте больше:  Дефицит топлива: могут ли перебои с поставками повлиять на ход отопительного сезона

Заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико представила детали по строительству парка.

Он пролегает вдоль автомобильной дороги Симферополь – Керчь и занимает площадь в 122,37 га. На его базе планируется организовать производство строительных материалов, изделий легкой промышленности, сельскохозяйственной продукции, другое. Формат проекта дает возможность инвесторам проектировать и строить объекты с нуля с соблюдением требований и стандартов, соответствующих специфике производства.

В режиме видеоконференции и с участием генерального директора АО «Корпорация развития Республики Крым» Ирины Бойко, главы администрации города Феодосии Владимира Кима и директора индустриального парка «Феодосия» Александра Горелика состоялась церемония закладки капсулы времени на территории парка.

Помимо прочего, в ходе мероприятия участники обсудили резидентную политику индустриального парка, вопросы потенциального создания газобетонного завода и завода по переработке резиновой крошки.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Андрей Козырев, заместитель Председателя Совета министров РК Николай Воробьев, министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x