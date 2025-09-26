Индустриальный парк «Феодосия» станет новым импульсом развития промышленности и предпринимательства в Крыму

Решение по созданию индустриального парка принимал Президент России Владимир Владимирович Путин в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Объект выполнен совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ при поддержке федерального центра. На его реализацию было направлено 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Уверен, открытие парка станет еще одним импульсом развития промышленности и предпринимательства в Крыму в целом и Феодосии в частности. Город получит новые рабочие места, планируется трудоустроить до 1 200 человек, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Сергей Аксёнов отметил, что для резидентов парка созданы достаточно комфортные условия поддержки.

До конца 2027 года действует льготная стоимость аренды земли – один рубль за один гектар в год. Интерес к объекту уже проявили 11 инвесторов, подписаны меморандумы о намерениях. Мы также обсудили ряд других дополнительных мер поддержки. Правительство республики будет работать с каждым потенциальным резидентом индивидуально, в ручном режиме решать насущные вопросы, избегая излишней бюрократии. Именно от грамотной коммуникации и координации работы республиканских и муниципальных органов власти с инвесторами зависит наш общий успех, – считает Глава Крыма.

Глава республики также акцентировал внимание на готовности органов власти изучить вопрос привлечения дополнительных средств для увеличения мощностей построенных инженерных сетей на объекте в случае необходимости.

В заключение Сергей Аксёнов выразил признательность всем участникам процесса по созданию и формированию индустриального парка «Феодосия».

Особые слова благодарности Заместителю Председателя Правительства РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Энваровичу Файзуллину и его заместителю Алмазу Шаукатовичу Хусаинову, который следил за процессами непосредственно на месте. Вместе, нашими общими силами мы сможем реализовать данный проект на все сто, – подчеркнул Глава Крыма.

В свою очередь, Алмаз Хусаинов высоко оценил готовый индустриальный промышленный объект. По мнению заместителя Министра строительства и ЖКХ России, строители хорошо справились с поставленными задачами, обеспечив максимальную готовность проекта к заходу резидентов и старту производства.

С учетом тех вызовов, которые стоят перед страной в том числе по развитию воссоединенных территорий с точки зрения строительства, мы максимально заинтересованы в том, чтобы производственные мощности и индустриальное развитие шли более высокими темпами. Этот парк предлагает своим резидентам беспрецедентные меры поддержки. Обращаюсь к инвесторам с предложением оперативно сформировать планы и приступить к их активной реализации, – призвал заместитель Министра строительства и ЖКХ России.

Алмаз Хусаинов добавил, что при высокой эффективности индустриального парка «Феодосия» в будущем в Крыму могут быть построены еще несколько подобных объектов.

Заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико представила детали по строительству парка.

Он пролегает вдоль автомобильной дороги Симферополь – Керчь и занимает площадь в 122,37 га. На его базе планируется организовать производство строительных материалов, изделий легкой промышленности, сельскохозяйственной продукции, другое. Формат проекта дает возможность инвесторам проектировать и строить объекты с нуля с соблюдением требований и стандартов, соответствующих специфике производства.

В режиме видеоконференции и с участием генерального директора АО «Корпорация развития Республики Крым» Ирины Бойко, главы администрации города Феодосии Владимира Кима и директора индустриального парка «Феодосия» Александра Горелика состоялась церемония закладки капсулы времени на территории парка.

Помимо прочего, в ходе мероприятия участники обсудили резидентную политику индустриального парка, вопросы потенциального создания газобетонного завода и завода по переработке резиновой крошки.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Андрей Козырев, заместитель Председателя Совета министров РК Николай Воробьев, министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым