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Инфляция в Севастополе в ноябре 2021 года. Специалисты говорят - замедлилась, но...
фото: pxhere.com

Инфляция в Севастополе в ноябре 2021 года. Специалисты говорят — замедлилась, но…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:56 21.12.2021

Годовая инфляция в Севастополе в ноябре 2021 года замедлилась на 0,27 п.п., до 10,04%, но по-прежнему опережала средний показатель по Южному федеральному округу (8,75%) и по России (8,40%).

На ценовую динамику в регионе влияли как общероссийские факторы (рост импорта плодоовощной продукции и поступление дополнительных объемов картофеля), так и региональные (увеличение поставок яиц).

Основные показатели инфляции в Севастополе

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Июль 2021Август 2021Сентябрь 2021Октябрь 2021Ноябрь 2021
Инфляция6,917,719,5310,3110,04
Базовая инфляция7,147,798,498,869,56
Прирост цен на 
Продовольственные товары9,3310,5314,6415,4514,33
из них:
    — плодоовощная продукция3,666,0425,2632,8619,52
Непродовольственные товары4,705,145,425,515,92
Услуги5,405,925,336,797,08
из них:
    — ЖКХ6,676,506,356,767,47
    — пассажирский транспорт5,7811,424,6115,5116,81

Источник: Росстат

Инфляция в Севастополе в ноябре 2021 года. Специалисты говорят - замедлилась, но...

Продовольственные товары

Годовая продовольственная инфляция в Севастополе в ноябре снизилась до 14,33%.

Рост цен на картофель замедлился из-за поставок в регион дополнительных объемов урожая после затянувшейся в текущем году уборки этого корнеплода.

Общероссийское увеличение импорта повлияло в Севастополе на снижение стоимости помидоров и цитрусовых, а также замедлило рост цен на бананы и на свежие огурцы.

По сравнению с предыдущим годом, на птицефабриках юга России улучшилась эпизоотическая ситуация, что увеличило поставки яиц в регион и в годовом выражении замедлило рост цен на них.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары повысился до 5,92%.

Из-за недостатка предложения электронных компонентов и в условиях продолжающихся нарушений в глобальных логистических цепочках продолжала расти стоимость легковых автомобилей, телерадиотоваров и персональных компьютеров (на них сохраняется устойчивый спрос).

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Изменение мировой конъюнктуры на топливном рынке и влияние роста спроса на моторное топливо на фоне восстановления экономической активности способствовали повышению темпов удорожания топлива в регионе.

Услуги

В сфере услуг в Севастополе годовые темпы прироста цен в ноябре повысились до 7,08%.

Стабильный рост численности населения повлиял на увеличение стоимости аренды жилья и на подорожание жилищно-коммунальных услуг в целом.

Смягчение ограничений на международные авиаперелеты повысило спрос на международные туры, что в годовом выражении ускорило их подорожание.

Инфляция в Севастополе в ноябре 2021 года. Специалисты говорят - замедлилась, но...

Инфляция в Южном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем почти не изменилась, составив 8,75%. Это по-прежнему выше инфляции по России в целом — 8,40%. Динамика цен на товары и услуги в ЮФО сформировалась под влиянием разнонаправленных факторов. Проинфляционное влияние оказали общероссийские факторы: рост издержек производителей и поставщиков, расширение спроса на отдельные непродовольственные товары, а также региональные — увеличение спроса на отдых в период нерабочих дней и повышение тарифов на городской транспорт. Сдерживало инфляцию в округе расширение предложения плодоовощной продукции, в том числе из-за смещения сроков уборки отдельных овощей.

В целом по России годовая инфляция в ноябре повысилась до 8,40%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) замедлился до 0,85%, но это лишь на 0,22 п.п. ниже многолетнего максимума, достигнутого в октябре. Заметный вклад в прирост общего индекса цен внесло удорожание услуг зарубежного туризма в новогодний сезон. Однако показатели устойчивой инфляции в ноябре оставались высокими. Рост цен на товары повседневного спроса влияет на инфляционные ожидания населения. Возросли риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели. Банк России учитывает это в своих решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Источник: Банк России

Инфляция в Севастополе в ноябре 2021 года. Специалисты говорят - замедлилась, но...

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