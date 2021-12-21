Инфляция в Севастополе в ноябре 2021 года. Специалисты говорят - замедлилась, но...

Годовая инфляция в Севастополе в ноябре 2021 года замедлилась на 0,27 п.п., до 10,04%, но по-прежнему опережала средний показатель по Южному федеральному округу (8,75%) и по России (8,40%).
На ценовую динамику в регионе влияли как общероссийские факторы (рост импорта плодоовощной продукции и поступление дополнительных объемов картофеля), так и региональные (увеличение поставок яиц).
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Основные показатели инфляции в Севастополе
|Июль 2021
|Август 2021
|Сентябрь 2021
|Октябрь 2021
|Ноябрь 2021
|Инфляция
|6,91
|7,71
|9,53
|10,31
|10,04
|Базовая инфляция
|7,14
|7,79
|8,49
|8,86
|9,56
|Прирост цен на
|Продовольственные товары
|9,33
|10,53
|14,64
|15,45
|14,33
|из них:
|— плодоовощная продукция
|3,66
|6,04
|25,26
|32,86
|19,52
|Непродовольственные товары
|4,70
|5,14
|5,42
|5,51
|5,92
|Услуги
|5,40
|5,92
|5,33
|6,79
|7,08
|из них:
|— ЖКХ
|6,67
|6,50
|6,35
|6,76
|7,47
|— пассажирский транспорт
|5,78
|11,42
|4,61
|15,51
|16,81
Продовольственные товары
Годовая продовольственная инфляция в Севастополе в ноябре снизилась до 14,33%.
Рост цен на картофель замедлился из-за поставок в регион дополнительных объемов урожая после затянувшейся в текущем году уборки этого корнеплода.
Общероссийское увеличение импорта повлияло в Севастополе на снижение стоимости помидоров и цитрусовых, а также замедлило рост цен на бананы и на свежие огурцы.
По сравнению с предыдущим годом, на птицефабриках юга России улучшилась эпизоотическая ситуация, что увеличило поставки яиц в регион и в годовом выражении замедлило рост цен на них.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары повысился до 5,92%.
Из-за недостатка предложения электронных компонентов и в условиях продолжающихся нарушений в глобальных логистических цепочках продолжала расти стоимость легковых автомобилей, телерадиотоваров и персональных компьютеров (на них сохраняется устойчивый спрос).
Изменение мировой конъюнктуры на топливном рынке и влияние роста спроса на моторное топливо на фоне восстановления экономической активности способствовали повышению темпов удорожания топлива в регионе.
Услуги
В сфере услуг в Севастополе годовые темпы прироста цен в ноябре повысились до 7,08%.
Стабильный рост численности населения повлиял на увеличение стоимости аренды жилья и на подорожание жилищно-коммунальных услуг в целом.
Смягчение ограничений на международные авиаперелеты повысило спрос на международные туры, что в годовом выражении ускорило их подорожание.
Инфляция в Южном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Южном федеральном округе в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем почти не изменилась, составив 8,75%. Это по-прежнему выше инфляции по России в целом — 8,40%. Динамика цен на товары и услуги в ЮФО сформировалась под влиянием разнонаправленных факторов. Проинфляционное влияние оказали общероссийские факторы: рост издержек производителей и поставщиков, расширение спроса на отдельные непродовольственные товары, а также региональные — увеличение спроса на отдых в период нерабочих дней и повышение тарифов на городской транспорт. Сдерживало инфляцию в округе расширение предложения плодоовощной продукции, в том числе из-за смещения сроков уборки отдельных овощей.
В целом по России годовая инфляция в ноябре повысилась до 8,40%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) замедлился до 0,85%, но это лишь на 0,22 п.п. ниже многолетнего максимума, достигнутого в октябре. Заметный вклад в прирост общего индекса цен внесло удорожание услуг зарубежного туризма в новогодний сезон. Однако показатели устойчивой инфляции в ноябре оставались высокими. Рост цен на товары повседневного спроса влияет на инфляционные ожидания населения. Возросли риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели. Банк России учитывает это в своих решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
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