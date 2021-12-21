Инфляция в Севастополе в ноябре 2021 года. Специалисты говорят - замедлилась, но...

На ценовую динамику в регионе влияли как общероссийские факторы (рост импорта плодоовощной продукции и поступление дополнительных объемов картофеля), так и региональные (увеличение поставок яиц).

Годовая инфляция в Севастополе в ноябре 2021 года замедлилась на 0,27 п.п., до 10,04%, но по-прежнему опережала средний показатель по Южному федеральному округу (8,75%) и по России (8,40%).

Основные показатели инфляции в Севастополе

в % к соответствующему месяцу предыдущего года Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Инфляция 6,91 7,71 9,53 10,31 10,04 Базовая инфляция 7,14 7,79 8,49 8,86 9,56 Прирост цен на Продовольственные товары 9,33 10,53 14,64 15,45 14,33 из них: — плодоовощная продукция 3,66 6,04 25,26 32,86 19,52 Непродовольственные товары 4,70 5,14 5,42 5,51 5,92 Услуги 5,40 5,92 5,33 6,79 7,08 из них: — ЖКХ 6,67 6,50 6,35 6,76 7,47 — пассажирский транспорт 5,78 11,42 4,61 15,51 16,81 Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовая продовольственная инфляция в Севастополе в ноябре снизилась до 14,33%.

Рост цен на картофель замедлился из-за поставок в регион дополнительных объемов урожая после затянувшейся в текущем году уборки этого корнеплода.

Общероссийское увеличение импорта повлияло в Севастополе на снижение стоимости помидоров и цитрусовых, а также замедлило рост цен на бананы и на свежие огурцы.

По сравнению с предыдущим годом, на птицефабриках юга России улучшилась эпизоотическая ситуация, что увеличило поставки яиц в регион и в годовом выражении замедлило рост цен на них.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары повысился до 5,92%.

Из-за недостатка предложения электронных компонентов и в условиях продолжающихся нарушений в глобальных логистических цепочках продолжала расти стоимость легковых автомобилей, телерадиотоваров и персональных компьютеров (на них сохраняется устойчивый спрос).

Изменение мировой конъюнктуры на топливном рынке и влияние роста спроса на моторное топливо на фоне восстановления экономической активности способствовали повышению темпов удорожания топлива в регионе.

Услуги

В сфере услуг в Севастополе годовые темпы прироста цен в ноябре повысились до 7,08%.

Стабильный рост численности населения повлиял на увеличение стоимости аренды жилья и на подорожание жилищно-коммунальных услуг в целом.

Смягчение ограничений на международные авиаперелеты повысило спрос на международные туры, что в годовом выражении ускорило их подорожание.

Инфляция в Южном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем почти не изменилась, составив 8,75%. Это по-прежнему выше инфляции по России в целом — 8,40%. Динамика цен на товары и услуги в ЮФО сформировалась под влиянием разнонаправленных факторов. Проинфляционное влияние оказали общероссийские факторы: рост издержек производителей и поставщиков, расширение спроса на отдельные непродовольственные товары, а также региональные — увеличение спроса на отдых в период нерабочих дней и повышение тарифов на городской транспорт. Сдерживало инфляцию в округе расширение предложения плодоовощной продукции, в том числе из-за смещения сроков уборки отдельных овощей.

В целом по России годовая инфляция в ноябре повысилась до 8,40%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) замедлился до 0,85%, но это лишь на 0,22 п.п. ниже многолетнего максимума, достигнутого в октябре. Заметный вклад в прирост общего индекса цен внесло удорожание услуг зарубежного туризма в новогодний сезон. Однако показатели устойчивой инфляции в ноябре оставались высокими. Рост цен на товары повседневного спроса влияет на инфляционные ожидания населения. Возросли риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели. Банк России учитывает это в своих решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.