Инфляция в Севастополе в октябре 2021 года. Показатель опережает средние показатели по ЮФО и России

На ценовую динамику в регионе повлияли как общероссийские факторы (ускорение удорожания продовольствия под влиянием низкого урожая грунтовых овощей и роста издержек, нарушение логистических цепочек по некоторым непродовольственным товарам), так и региональные (повышение тарифов на городской транспорт впервые с 2019 года), — отмечают в пресс-службе Банка России.

Годовая инфляция в Севастополе в октябре 2021 года выросла на 0,78 п.п., до 10,31%, опережая средний показатель по Южному федеральному округу (8,71%) и по России (8,13%).

Основные показатели инфляции в Севастополе

в % к соответствующему месяцу предыдущего года Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Инфляция 8,45 6,91 7,71 9,53 10,31 Базовая инфляция 6,88 7,14 7,79 8,49 8,86 Прирост цен на Продовольственные товары 13,43 9,33 10,53 14,64 15,45 из них: — плодоовощная продукция 31,99 3,66 6,04 25,26 32,86 Непродовольственные товары 4,78 4,70 5,14 5,42 5,51 Услуги 3,75 5,40 5,92 5,33 6,79 из них: — ЖКХ 2,46 6,67 6,50 6,35 6,76 — пассажирский транспорт 5,70 5,78 11,42 4,61 15,51 Источник: Росстат

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Севастополе повысился с 14,64% в сентябре до 15,45% в октябре. На динамику повлияло сокращение предложения отдельных видов плодоовощной продукции. Неблагоприятные погодные условия в период посадки, вегетации и уборки снизили объемы урожая, что ускорило рост цен на картофель и свеклу.

Из-за повышения затрат на удобрения, технику и упаковку быстрее росли цены на огурцы и помидоры. А неурожай в основных странах-экспортерах стал причиной удорожания апельсинов и бананов.

Подорожание кормов и импортных ветеринарных препаратов, а также сложная эпизоотическая ситуация повысили издержки производителей мясомолочной продукции и ускорили рост цен на неё.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары повысился на 0,09 п.п., до 5,51%.

Нарушения в глобальных логистических цепочках и недостаточное предложение электронных компонентов ускорили подорожание легковых автомобилей, телерадиотоваров и компьютеров.

При этом в годовом измерении замедлился рост цен на некоторые строительные материалы (древесно-стружечные плиты и обрезную доску), что обусловлено возвращением мировых цен на древесину к допандемическим уровням.

Услуги

В сфере услуг в Севастополе годовые темпы прироста цен повысились на 1,46 п.п., до 6,79% в октябре.

На динамику цен влияли индексация стоимости проезда в городском общественном транспорте на 30% и повышение с 18 октября розничной стоимости природного газа на 6,9%.

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в октябре 2021 года ускорилась до 8,71% после 7,97% в сентябре, что выше инфляции по России в целом — 8,13%. Ускорение роста цен в ЮФО во многом связано с действием общероссийских факторов: ростом издержек производителей и поставщиков, расширением спроса на отдельные непродовольственные товары. Проинфляционное давление оказали также возросший спрос на внутренние поездки в преддверии ноябрьских выходных и повышение тарифов на городской транспорт в отдельных регионах округа.

В целом по России годовая инфляция в октябре увеличилась до 8,13%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) был максимальным с апреля 2015 года. Основной вклад внесло удорожание продовольствия, ускорение которого отражало влияние низкого урожая грунтовых овощей и роста издержек. Месячные и годовые показатели устойчивой ценовой динамики также увеличились до многолетних максимумов, указывая на риски сохранения высоких инфляционных ожиданий. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4,0–4,5%.