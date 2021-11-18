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иллюстрация: открытые источники

Инфляция в Севастополе в октябре 2021 года. Показатель опережает средние показатели по ЮФО и России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:15 18.11.2021

Годовая инфляция в Севастополе в октябре 2021 года выросла на 0,78 п.п., до 10,31%, опережая средний показатель по Южному федеральному округу (8,71%) и по России (8,13%).

На ценовую динамику в регионе повлияли как общероссийские факторы (ускорение удорожания продовольствия под влиянием низкого урожая грунтовых овощей и роста издержек, нарушение логистических цепочек по некоторым непродовольственным товарам), так и региональные (повышение тарифов на городской транспорт впервые с 2019 года), — отмечают в пресс-службе Банка России.

Основные показатели инфляции в Севастополе

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Июнь 2021Июль 2021Август 2021Сентябрь 2021Октябрь 2021
Инфляция8,456,917,719,5310,31
Базовая инфляция6,887,147,798,498,86
Прирост цен на 
Продовольственные товары13,439,3310,5314,6415,45
из них:
    — плодоовощная продукция31,993,666,0425,2632,86
Непродовольственные товары4,784,705,145,425,51
Услуги3,755,405,925,336,79
из них:
    — ЖКХ2,466,676,506,356,76
    — пассажирский транспорт5,705,7811,424,6115,51

Источник: Росстат

Инфляция в Севастополе в октябре 2021 года. Показатель опережает средние показатели по ЮФО и России

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Севастополе повысился с 14,64% в сентябре до 15,45% в октябре. На динамику повлияло сокращение предложения отдельных видов плодоовощной продукции. Неблагоприятные погодные условия в период посадки, вегетации и уборки снизили объемы урожая, что ускорило рост цен на картофель и свеклу.

Из-за повышения затрат на удобрения, технику и упаковку быстрее росли цены на огурцы и помидоры. А неурожай в основных странах-экспортерах стал причиной удорожания апельсинов и бананов.

Подорожание кормов и импортных ветеринарных препаратов, а также сложная эпизоотическая ситуация повысили издержки производителей мясомолочной продукции и ускорили рост цен на неё.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары повысился на 0,09 п.п., до 5,51%.

Нарушения в глобальных логистических цепочках и недостаточное предложение электронных компонентов ускорили подорожание легковых автомобилей, телерадиотоваров и компьютеров.

При этом в годовом измерении замедлился рост цен на некоторые строительные материалы (древесно-стружечные плиты и обрезную доску), что обусловлено возвращением мировых цен на древесину к допандемическим уровням.

Услуги

В сфере услуг в Севастополе годовые темпы прироста цен повысились на 1,46 п.п., до 6,79% в октябре.

На динамику цен влияли индексация стоимости проезда в городском общественном транспорте на 30% и повышение с 18 октября розничной стоимости природного газа на 6,9%.

Инфляция в Севастополе в октябре 2021 года. Показатель опережает средние показатели по ЮФО и России

Инфляция в Южном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в октябре 2021 года ускорилась до 8,71% после 7,97% в сентябре, что выше инфляции по России в целом — 8,13%. Ускорение роста цен в ЮФО во многом связано с действием общероссийских факторов: ростом издержек производителей и поставщиков, расширением спроса на отдельные непродовольственные товары. Проинфляционное давление оказали также возросший спрос на внутренние поездки в преддверии ноябрьских выходных и повышение тарифов на городской транспорт в отдельных регионах округа.

В целом по России годовая инфляция в октябре увеличилась до 8,13%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) был максимальным с апреля 2015 года. Основной вклад внесло удорожание продовольствия, ускорение которого отражало влияние низкого урожая грунтовых овощей и роста издержек. Месячные и годовые показатели устойчивой ценовой динамики также увеличились до многолетних максимумов, указывая на риски сохранения высоких инфляционных ожиданий. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4,0–4,5%.

Инфляция в Севастополе в октябре 2021 года. Показатель опережает средние показатели по ЮФО и России

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