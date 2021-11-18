Инфляция в Севастополе в октябре 2021 года. Показатель опережает средние показатели по ЮФО и России

Годовая инфляция в Севастополе в октябре 2021 года выросла на 0,78 п.п., до 10,31%, опережая средний показатель по Южному федеральному округу (8,71%) и по России (8,13%).
На ценовую динамику в регионе повлияли как общероссийские факторы (ускорение удорожания продовольствия под влиянием низкого урожая грунтовых овощей и роста издержек, нарушение логистических цепочек по некоторым непродовольственным товарам), так и региональные (повышение тарифов на городской транспорт впервые с 2019 года), — отмечают в пресс-службе Банка России.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Основные показатели инфляции в Севастополе
|Июнь 2021
|Июль 2021
|Август 2021
|Сентябрь 2021
|Октябрь 2021
|Инфляция
|8,45
|6,91
|7,71
|9,53
|10,31
|Базовая инфляция
|6,88
|7,14
|7,79
|8,49
|8,86
|Прирост цен на
|Продовольственные товары
|13,43
|9,33
|10,53
|14,64
|15,45
|из них:
|— плодоовощная продукция
|31,99
|3,66
|6,04
|25,26
|32,86
|Непродовольственные товары
|4,78
|4,70
|5,14
|5,42
|5,51
|Услуги
|3,75
|5,40
|5,92
|5,33
|6,79
|из них:
|— ЖКХ
|2,46
|6,67
|6,50
|6,35
|6,76
|— пассажирский транспорт
|5,70
|5,78
|11,42
|4,61
|15,51
Продовольственные товары
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Севастополе повысился с 14,64% в сентябре до 15,45% в октябре. На динамику повлияло сокращение предложения отдельных видов плодоовощной продукции. Неблагоприятные погодные условия в период посадки, вегетации и уборки снизили объемы урожая, что ускорило рост цен на картофель и свеклу.
Из-за повышения затрат на удобрения, технику и упаковку быстрее росли цены на огурцы и помидоры. А неурожай в основных странах-экспортерах стал причиной удорожания апельсинов и бананов.
Подорожание кормов и импортных ветеринарных препаратов, а также сложная эпизоотическая ситуация повысили издержки производителей мясомолочной продукции и ускорили рост цен на неё.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары повысился на 0,09 п.п., до 5,51%.
Нарушения в глобальных логистических цепочках и недостаточное предложение электронных компонентов ускорили подорожание легковых автомобилей, телерадиотоваров и компьютеров.
При этом в годовом измерении замедлился рост цен на некоторые строительные материалы (древесно-стружечные плиты и обрезную доску), что обусловлено возвращением мировых цен на древесину к допандемическим уровням.
Услуги
В сфере услуг в Севастополе годовые темпы прироста цен повысились на 1,46 п.п., до 6,79% в октябре.
На динамику цен влияли индексация стоимости проезда в городском общественном транспорте на 30% и повышение с 18 октября розничной стоимости природного газа на 6,9%.
Инфляция в Южном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Южном федеральном округе в октябре 2021 года ускорилась до 8,71% после 7,97% в сентябре, что выше инфляции по России в целом — 8,13%. Ускорение роста цен в ЮФО во многом связано с действием общероссийских факторов: ростом издержек производителей и поставщиков, расширением спроса на отдельные непродовольственные товары. Проинфляционное давление оказали также возросший спрос на внутренние поездки в преддверии ноябрьских выходных и повышение тарифов на городской транспорт в отдельных регионах округа.
В целом по России годовая инфляция в октябре увеличилась до 8,13%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) был максимальным с апреля 2015 года. Основной вклад внесло удорожание продовольствия, ускорение которого отражало влияние низкого урожая грунтовых овощей и роста издержек. Месячные и годовые показатели устойчивой ценовой динамики также увеличились до многолетних максимумов, указывая на риски сохранения высоких инфляционных ожиданий. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4,0–4,5%.
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