Инфляция в Крыму: ускорился годовой рост цен на мясные продукты, сыр и бытовую химию

Годовая инфляция в Республике Крым в декабре 2024 года ускорилась до 9,57% после 8,82% в ноябре. Основной причиной стало повышение расходов производителей и поставщиков, которые переносили свои издержки в отпускные цены на товары и услуги.

В декабре в регионе подорожало в годовом выражении мясо птицы и свинина. Это связано с возросшими издержками животноводов, в том числе из-за повышения цен на корма и импортные компоненты в условиях ослабления рубля. Также увеличились затраты на оплату труда персонала и логистику. Ускорился годовой рост цен на колбасные изделия и мясные полуфабрикаты – удорожание сырья отразилось на увеличении расходов переработчиков мяса. Вместе с тем, замедлился годовой рост цен на фрукты и цитрусовые. Предложение апельсинов и лимонов перед новым годом заметно выросло благодаря новым логистическим маршрутам и расширению перечня стран-поставщиков. Цены на сыр, питьевое молоко, йогурт, печенье и торты в годовом выражении в декабре выросли больше, чем месяцем ранее. Причины схожи: увеличились издержки производителей молочной продукции и кондитерских изделий на оплату труда, упаковку и транспортировку. Одновременно из-за повышения мировых цен на молочные жиры подорожало сырье. Возросшие расходы предприятия переносили в конечную стоимость продукта, — сообщили в Отделении по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В декабре продолжилось ускорение годового роста цен на одежду, парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства. Отечественные производители этих товаров компенсировали возросшие из-за ослабления рубля расходы на зарубежные компоненты, а импортеры закладывали в цену разницу курса валют.

Повысилась и стоимость услуг провайдеров в Крыму: в декабре абонентская плата за доступ к сети Интернет выросла в годовом выражении больше, чем месяцем ранее. Причина – рост расходов компаний на модернизацию сетей, обслуживание импортного оборудования и оплату труда сотрудников.

В декабре расширение внутреннего спроса в стране продолжало значительно опережать возможности наращивания физических объемов выпуска товаров и услуг. Ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы, также повлияло на рост цен широкого круга товаров и услуг. Жесткие денежно-кредитные условия в этой ситуации необходимы для замедления инфляции и ее возвращения к цели. По прогнозу, денежно-кредитная политика Банка России обеспечит снижение инфляции к 4% в 2026 году и ее стабилизацию на цели в дальнейшем.