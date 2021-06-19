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Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:40 19.06.2021

В Крыму продолжается работа по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от подтопления в результате выпадения обильных осадков. Об этом сообщили в МЧС.

Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

С 16 по 18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий из них 365 домовладений, 18 социально значимых объектов. В настоящий момент остаются подтопленными 38 домовладений с придомовыми территориями на территории 6 муниципальных образований (Керчь, Феодосия, Ялта, Ленинский, Кировский, Советский районы).

Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

Из зоны подтоплений эвакуировано 1 773 жителей, из них 321 ребенок. Для них организовано 5 пунктов временного размещения на базе гостиниц. Психологическую помощь в них оказывают психологи МЧС России. За поддержкой к ним уже обратились 52 человека.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по оперативной локализации и ликвидации ЧС природного характера в Республику Крым прибыла аэромобильная группировка Донского спасательного центра МЧС России. Также на месте по ликвидации последствий комплекса опасный метеоявлений работают специалисты центра «Лидер».

Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

Задействованы две группы беспилотных летательных аппаратов для мониторинга складывающейся обстановки.

Продолжаются работы по откачке воды с жилых и подвальных помещений и очистке от намола. Проводится очистка русел рек, ливневой канализации и водоотводов.

Для ликвидации последствий подтоплений на территории Республики Крым привлечена группировка сил и средств от РСЧС 2 278 человек, 364 единиц техники, 18 плавсредств, 36 мотопомп.

Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

Сложившаяся обстановка на территории полуострова находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Республики Крым.

Керчь.

Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

Всего было затоплено 248 домовладений. В зоне подтопления находилось 1 342 человека, проведена эвакуация населения – 1 332 человека, из них 223 ребенка, 5 инвалидов, 1 лежачий больной.

Пострадавшие в количестве 100 человек, из них 24 ребенка, 3 инвалида и 1 беременная женщина размещены в ПВР по адресу: Керчь, ул. Марата 10, гостиница «Меридиан» и 34 человека, из них 7 детей, в ПВР по адресу: пер. Орджоникидзе 5, гостиница «Мечта Тэя». Общее количество людей в ПВР: 134 человек из них 31 ребенок.

В Керченской городской больнице №1 и по настоящее время находятся 145 человек. Все обеспечены едой, электроэнергия в больницу подается. Работы по откачке воды выполнены.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории Керчи задействованы 917 человек, 119 единиц техники, 15 мотопомп, 9 лодок, 4 бензореза.

Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

Общественный транспорт осуществляет перевозку пассажиров в полном объеме  в штатном режиме.

Производится откачка воды с помощью ПНС под Горьковским мостом. Очистка водостоков и ливневой канализации, расчистка  заторов в русле реки.

УК «ЖилсервисКерчь» очищены 14 км дорог, вывезено 160 кубометров мусора, спилено 14 деревьев, откачено 6 подвалов. Очищены улицы Свердлова, Пирогова, Еременко, Ворошилова.

Восстановлено водоснабжение, газоснабжение, электроэнергия.

Военные работают в количестве 200 человек по очистке улиц Комарова/Чернышевского, очищено 16 домов.

Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

Водооткачивающая техника в количестве 3 ед. ГУП «Вода Крыма» производит откачку по адресу ул.Ю.Ленинцев 1,3,5. Организован дополнительно подвоз воды населению пятью автоцистернами.

Ялта.

Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

Сошли селевые потоки: пгт. Голубой залив, п. Ореанда, Ливадия-2, г. Ялта, ул. Курчатова 10 Б, Бахчисарайское шоссе, трасса Гончарное-Ялта 50км, Гурзуф, пгт. Кореиз.

Подтоплен 101 дом — г. Ялта: ул. Киевская, Кирова, Речная, Екатерининская, Кривошты, Горького, Ленина, Ломоносова, Вергасова, Московская, Бирюкова, Рузвельта, Дзержинского, Пионерская, Грибоедова, Пушкинская (Историко-литературный музей), Карла Маркса, Я.Булевского, Васильева, Игнатенко, Ословского, Блюхера, Поселковая, Прибрежная, Д. Ульянова, Дж. Сейдамета; пгт Массандра — ул. Мира, Винодела Егорова; Пгт Симеиз: ул. Красномаякская, ул. Советская; г.Алупка: ул. Ленина, ЮБШ, Алупкинское шоссе,; пгт Кореиз — ул. Токмаковых, Родниковая, Севастопольское шоссе; пгт. Гурзуф — ул. Ленинградская, Санаторная; пос. Парковое — ул. Парковая.

Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

Пункты временного размещения: 90 человек, из них остаются в ПВР — 36, детей — 4.

Травмы, связанные с ЧС: всего 19, госпитализированы 2.

Погибший: мужчина, 1995 г.р. Пропала без вести: женщина, 1961 г.р..

Остаются подтопленными 43 домовладения, 12 социально значимых объектов, 17 подвальных помещения жилых многоквартирных домов.

Расчищено мест подтоплений и русел реки на вечер 19 июня –1,8 км. За весь период 3,9 км.; Извлечено 190 куьометров мусора.

Откачка подтопленных помещений на вечер 19 июня – 27 домовладений (откачано 7 400 кубометров). За весь период 60 (откачано 15 700 кубометров).

Чистка ливневок и дренажей — 6. За весь период прочищено 47, прокопано 2.

Транспортировка транспортных средств, создающих заторы при проведении спасательных работ: 19 июня — 2. За весь период 19.

Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

Расчистка домовладений от поваленных деревьев и мусора: 19 июня — 28 (извлечено 86 кубометров мусора). За весь период 56 (извлечено 174 кубометров мусора).

Привлеченные силы и средства: 951 человек, 147 единиц техники.

Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

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