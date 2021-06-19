Информация МЧС о ликвидации последствий стихии в Крыму по состоянию на конец дня субботы, 19 июня

В Крыму продолжается работа по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от подтопления в результате выпадения обильных осадков. Об этом сообщили в МЧС.

С 16 по 18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий из них 365 домовладений, 18 социально значимых объектов. В настоящий момент остаются подтопленными 38 домовладений с придомовыми территориями на территории 6 муниципальных образований (Керчь, Феодосия, Ялта, Ленинский, Кировский, Советский районы).

Из зоны подтоплений эвакуировано 1 773 жителей, из них 321 ребенок. Для них организовано 5 пунктов временного размещения на базе гостиниц. Психологическую помощь в них оказывают психологи МЧС России. За поддержкой к ним уже обратились 52 человека.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по оперативной локализации и ликвидации ЧС природного характера в Республику Крым прибыла аэромобильная группировка Донского спасательного центра МЧС России. Также на месте по ликвидации последствий комплекса опасный метеоявлений работают специалисты центра «Лидер».

Задействованы две группы беспилотных летательных аппаратов для мониторинга складывающейся обстановки.

Продолжаются работы по откачке воды с жилых и подвальных помещений и очистке от намола. Проводится очистка русел рек, ливневой канализации и водоотводов.

Для ликвидации последствий подтоплений на территории Республики Крым привлечена группировка сил и средств от РСЧС 2 278 человек, 364 единиц техники, 18 плавсредств, 36 мотопомп.

Сложившаяся обстановка на территории полуострова находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Республики Крым.

Керчь.

Всего было затоплено 248 домовладений. В зоне подтопления находилось 1 342 человека, проведена эвакуация населения – 1 332 человека, из них 223 ребенка, 5 инвалидов, 1 лежачий больной.

Пострадавшие в количестве 100 человек, из них 24 ребенка, 3 инвалида и 1 беременная женщина размещены в ПВР по адресу: Керчь, ул. Марата 10, гостиница «Меридиан» и 34 человека, из них 7 детей, в ПВР по адресу: пер. Орджоникидзе 5, гостиница «Мечта Тэя». Общее количество людей в ПВР: 134 человек из них 31 ребенок.

В Керченской городской больнице №1 и по настоящее время находятся 145 человек. Все обеспечены едой, электроэнергия в больницу подается. Работы по откачке воды выполнены.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории Керчи задействованы 917 человек, 119 единиц техники, 15 мотопомп, 9 лодок, 4 бензореза.

Общественный транспорт осуществляет перевозку пассажиров в полном объеме в штатном режиме.

Производится откачка воды с помощью ПНС под Горьковским мостом. Очистка водостоков и ливневой канализации, расчистка заторов в русле реки.

УК «ЖилсервисКерчь» очищены 14 км дорог, вывезено 160 кубометров мусора, спилено 14 деревьев, откачено 6 подвалов. Очищены улицы Свердлова, Пирогова, Еременко, Ворошилова.

Восстановлено водоснабжение, газоснабжение, электроэнергия.

Военные работают в количестве 200 человек по очистке улиц Комарова/Чернышевского, очищено 16 домов.

Водооткачивающая техника в количестве 3 ед. ГУП «Вода Крыма» производит откачку по адресу ул.Ю.Ленинцев 1,3,5. Организован дополнительно подвоз воды населению пятью автоцистернами.

Ялта.

Сошли селевые потоки: пгт. Голубой залив, п. Ореанда, Ливадия-2, г. Ялта, ул. Курчатова 10 Б, Бахчисарайское шоссе, трасса Гончарное-Ялта 50км, Гурзуф, пгт. Кореиз.

Подтоплен 101 дом — г. Ялта: ул. Киевская, Кирова, Речная, Екатерининская, Кривошты, Горького, Ленина, Ломоносова, Вергасова, Московская, Бирюкова, Рузвельта, Дзержинского, Пионерская, Грибоедова, Пушкинская (Историко-литературный музей), Карла Маркса, Я.Булевского, Васильева, Игнатенко, Ословского, Блюхера, Поселковая, Прибрежная, Д. Ульянова, Дж. Сейдамета; пгт Массандра — ул. Мира, Винодела Егорова; Пгт Симеиз: ул. Красномаякская, ул. Советская; г.Алупка: ул. Ленина, ЮБШ, Алупкинское шоссе,; пгт Кореиз — ул. Токмаковых, Родниковая, Севастопольское шоссе; пгт. Гурзуф — ул. Ленинградская, Санаторная; пос. Парковое — ул. Парковая.

Пункты временного размещения: 90 человек, из них остаются в ПВР — 36, детей — 4.

Травмы, связанные с ЧС: всего 19, госпитализированы 2.

Погибший: мужчина, 1995 г.р. Пропала без вести: женщина, 1961 г.р..

Остаются подтопленными 43 домовладения, 12 социально значимых объектов, 17 подвальных помещения жилых многоквартирных домов.

Расчищено мест подтоплений и русел реки на вечер 19 июня –1,8 км. За весь период 3,9 км.; Извлечено 190 куьометров мусора.

Откачка подтопленных помещений на вечер 19 июня – 27 домовладений (откачано 7 400 кубометров). За весь период 60 (откачано 15 700 кубометров).

Чистка ливневок и дренажей — 6. За весь период прочищено 47, прокопано 2.

Транспортировка транспортных средств, создающих заторы при проведении спасательных работ: 19 июня — 2. За весь период 19.

Расчистка домовладений от поваленных деревьев и мусора: 19 июня — 28 (извлечено 86 кубометров мусора). За весь период 56 (извлечено 174 кубометров мусора).

Привлеченные силы и средства: 951 человек, 147 единиц техники.