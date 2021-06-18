Информация о ликвидации последствий ЧС, связанной с подтоплениями в Керчи и Ялте – вечер 18 июня

В правительстве Крыма обнародовали оперативную сводку по ситуации с ЧС в Керчи и Ялте.

По состоянию на 18:00 18 июня в Керчи:

Затоплено 248 домовладений, из них затопленными остается 14 домовладений, от 204 домовладений вода отступила;

Проведена откачка придворовых территорий и подвальных помещений 30 домовладений, продолжается работа по откачке 11 домовладений, требует откачки 14 домовладений (по заявкам от населения).

Всего в зоне подтопления находилось 1 342 человека, проведена эвакуация населения – 1 332 человека (10 человек отказались от эвакуации), из них 223 ребенка, 5 инвалидов и 1 лежачий больной.

18 июня оказана помощь населению в транспортировке 206 людей, из них 47 детей. Всего в период с 17 по 18 июня оказана помощь 1631 людям, из них 169 детей.

Пострадавшие в количестве 113 человек (из них 26 детей, 5 инвалидов и 2 беременные женщины) размещены в ПВР по адресу: г.Керчь, ул. Марата 10, гостиница «Меридиан». 29 человек (из них 3 детей) в ПВР по адресу: пер. Орджоникидзе 5, гостиница «Мечта Тэя». Общее количество людей в ПВР: 142 человека из них 29 детей, — отметили в Совмине РК.

Уровень реки Мелек-Чесме в районе ГБУЗ РК «Керченская городская больница имени Н.И.Пирогова» упал до 10 сантиметров.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории Керчи задействованы от РСЧС: 940 человек, 135 единиц техники, 12 лодок, 13 мотопомп.

От ресурсоснабжающих предприятий задействовано 652 человека, 49 ед. техники, 6 бензопил.

Транспортное сообщение восстановлено в полном объёме, некоторые маршруты изменены, троллейбусное движение не осуществляется.

Подтопленными частично остаются ул. Борзенко, Пролетарской, Козлова и Юных Ленинцев. Ведется очистка водостоков и ливневой канализации, расчистка заторов в русле реки.

По состоянию на 18:00 18 июня в Ялте:

В ликвидации последствий подтоплений задействовано 690 человек, 87 единиц техники.

Без электроснабжения находятся 19 452 человека. В целом по региону на 60% восстановлено электроснабжение.

Силами ГУП РК «Крымгазсети» продолжаются работы по восстановлению газоснабжения. Остаются отключенными на территории 60 домов (180 человек, из них 62 ребенка).

В Ялту направлен насосно-рукавный комплекс «ШКВАЛ» для откачки воды.

Ведется восстановление движения в Ялте. На данный момент в центральной части города невозможно обеспечить движение общественного транспорта до полной расчистки дорог. Проводится работа по восстановлению движения по Южнобережному шоссе. Сейчас работают маршруты № 106 «Ялта-Гурзуф» и № 31 «Ялта-Краснокаменка-Кипарисный» от автовокзала. Проводится работа по запуску движения маршрутов № 102, 115, 107, 142, — отметили в Совмине РК.

Ситуация находится на контроле Правительства Республики Крым.