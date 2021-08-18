Информация о ситуации, связанной с подтоплением, в Керчи и Ленинском районе. Утро 18 августа

По состоянию на 08:00 на территории Керчи и Ленинского района остаются подтопленными:
- 8 частных домовладений (г. Керчь),
- 25 подвальных помещений МКД (г. Керчь),
- 6 придомовых территории, (с.Затишное-1, г.Керчь-5),
- 4 СЗО (Детский сад «Дюймовочка»,
- Общеобразовательные школы № 4 и №2,
- Керченская больница № 1),
- а также стадион им. 50 лет Октября в г. Керчи.
На данный момент в 1 ПВР размещены 12 человек, из них 5 детей. Всего для ликвидации последствий КОМЯ, привлечена группировка сил и средств РСЧС в количестве 811 человек, 297 единицы техники, 21 плавсредство и 34 мотопомпы. Ситуация находится на контроле Правительства Республики Крым, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
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