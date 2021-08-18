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Информация о ситуации, связанной с подтоплением, в Керчи и Ленинском районе. Утро 18 августа
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Информация о ситуации, связанной с подтоплением, в Керчи и Ленинском районе. Утро 18 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:16 18.08.2021

По состоянию на 08:00 на территории Керчи и Ленинского района остаются подтопленными:

  • 8 частных домовладений (г. Керчь),
  • 25 подвальных помещений МКД (г. Керчь),
  • 6 придомовых территории, (с.Затишное-1, г.Керчь-5),
  • 4 СЗО (Детский сад «Дюймовочка»,
  • Общеобразовательные школы № 4 и №2,
  • Керченская больница № 1),
  • а также стадион им. 50 лет Октября в г. Керчи.

На данный момент в 1 ПВР размещены 12 человек, из них 5 детей.  Всего для ликвидации последствий КОМЯ, привлечена группировка сил и средств РСЧС в количестве 811 человек, 297 единицы техники, 21 плавсредство и 34 мотопомпы. Ситуация находится на контроле Правительства Республики Крым, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

 

Информация о ситуации, связанной с подтоплением, в Керчи и Ленинском районе. Утро 18 августа

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