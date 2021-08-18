Информация о ситуации, связанной с подтоплением, в Керчи и Ленинском районе. Утро 18 августа

По состоянию на 08:00 на территории Керчи и Ленинского района остаются подтопленными:

На данный момент в 1 ПВР размещены 12 человек, из них 5 детей. Всего для ликвидации последствий КОМЯ, привлечена группировка сил и средств РСЧС в количестве 811 человек, 297 единицы техники, 21 плавсредство и 34 мотопомпы. Ситуация находится на контроле Правительства Республики Крым, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.