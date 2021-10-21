Информационный центр УМВД России по г. Севастополю обращает внимание жителей города

ВНИМАНИЕ! Государственное автономное учреждение «Цифровой Севастополь – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе» осуществляет приём граждан только по предварительной и текущей записи во всех многофункциональных центрах.
Записаться на прием можно на официальном портале
Дополнительно информируем Вас об изменениях в графике работы многофункционального центра по адресу г. Севастополь, ул. Вокзальная, 10.
Часы работы:
- Пн.- Вт.: 09:00 – 19:00
- Ср., Пт.: 08:00 – 20:00
- Чт.: 08:00 – 18:00
- СБ.: 09:00 – 17:00
- Вс.: Выходной
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