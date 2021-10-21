Информационный центр УМВД России по г. Севастополю обращает внимание жителей города

ВНИМАНИЕ! Государственное автономное учреждение «Цифровой Севастополь – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе» осуществляет приём граждан только по предварительной и текущей записи во всех многофункциональных центрах.

Записаться на прием можно на официальном портале mfc92.ru , через центр телефонного обслуживания по номеру +7 (8692) 417-100 или в центрах ГАУ «Цифровой Севастополь – МФЦ в г. Севастополе».

Дополнительно информируем Вас об изменениях в графике работы многофункционального центра по адресу г. Севастополь, ул. Вокзальная, 10.

Часы работы:

Пн.- Вт.: 09:00 – 19:00

Ср., Пт.: 08:00 – 20:00

Чт.: 08:00 – 18:00

СБ.: 09:00 – 17:00

Вс.: Выходной