Информационные технологии сайта ФНС помогут всегда быть в курсе новаций налогового законодательства

Об этом специалисты УФНС России по г. Севастополю рассказали в ходе четвертой Межрегиональной конференции, посвященной Дню риэлтора.

На мероприятии обсудили вопросы, касающиеся налога на добавленную стоимость для применяющих упрощенную систему налогообложения, декларирования доходов и предоставления деклараций по сделкам с недвижимым имуществом, а также о том, как цифровые технологии помогают получить достоверную информацию для всех категорий налогоплательщиков.

Главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 Ольга Головань отметила, что Налоговым кодексом предусмотрены категории лиц, которые обязаны предоставить декларацию в обязательном порядке:

лица, получившие доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения.

получившие в дар недвижимое имущество от физических лиц, не являющихся близкими родственниками.

Спикер уточнила, что в Севастополе действует Закон города Севастополя от 17.11.2020 № 610-ЗС , который определил минимальный срок владения недвижимым имуществом – 3 года. Действие закона распространяется на правоотношения, начиная с 1 января 2018 года. Таким образом, для граждан, которые продают объект имущества, приобретенный после этой даты, минимальный срок владения осуществляется из расчета трех лет. В этом случае обязанность предоставлять декларацию и уплачивать налог отсутствует.

Она подчеркнула, что представлять декларацию по форме 3-НДФЛ не нужно и в случае, если сделка купли – продажи либо дарения совершена между близкими родственниками. А также если доход от продажи жилого имущества не превышает 1 миллион рублей, а нежилого – 250 тысяч рублей.

Кроме того, от представления декларации за 2025 год освобождаются семьи с двумя и более детьми, при одновременном соблюдении 5-ти условий:

возраст детей – до 18 лет (или до 24 лет в случае обучения ребенка на очной форме обучения);

кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 миллионов рублей;

у всех членов семьи на момент продажи жилья не имеется в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности меньше 50% площади приобретенного жилья.

до 30 апреля 2026 года приобретено в собственность другое жилье (при долевом строительстве – оплачена полная стоимость приобретаемого жилого помещения по договору);

общая площадь приобретенного жилого помещения превышает по площади либо по кадастровой стоимости проданное жилье.

Эта норма действует только в отношении жилых объектов. На сделки с нежилыми помещениями указанные положения не распространяются.

Ольга Головань остановилась на аспектах получения имущественных налоговых вычетов и уточнила, что удобнее всего предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» .

Спикер напомнила, что в 2026 году продолжает действовать прогрессивная шкала по НДФЛ и для доходов, полученных от продажи имущества, действуют ставки 13% (до 2,4 миллиона рублей) и 15% с суммы превышения.

Заместитель начальника отдела камерального контроля НДС Дмитрий Жуков рассказал о нововведениях для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) и уточнил, что обязанность по исчислению и уплате НДС не возникает, если доходы за 2025 год не превысили 20 миллионов рублей. Освобождение происходит в беззаявительном порядке и действует до тех пор, пока доходы не превысят установленный лимит, а обязанность по уплате НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита в 20 миллионов рублей.

Он уточнил, что ставка НДС 5% применяется, если сумма доходов составила более 20 миллионов рублей, но не превысила 272,5 миллионов рублей. В случае превышения следует применять ставку НДС 7%, которая действует до 490,5 миллионов рублей. В данном случае налогоплательщик применяет ставку 22 %, а также утрачивает право на применение УСН.

Дмитрий Жуков сообщил, что ФНС России опубликовала методические рекомендации по НДС для плательщиков УСН в 2026 году , которые помогут разобраться в вопросах начисления и уплаты НДС и ответят на самые часто задаваемые вопросы.

Главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Ольга Кучеренко рассказала о том, что развитие бесконтактных способов взаимодействия с налоговой службой за счёт внедрения информационных технологий – одно из приоритетных направлений деятельности ведомства.

Сегодня на сайте налоговой службы – более 70 различных сервисов . С помощью онлайн-ресурсов налогоплательщики могут делать практически все: уплатить налоги , зарегистрировать бизнес , изменить режим налогообложения, проверить контрагента , отправить обращение , записаться на прием , продлить действие квалифицированной электронной подписи и многое другое.

Спикер остановилась на функциональных возможностях кабинетов для каждой категории налогоплательщиков ( физических лиц , индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ) и подчеркнула, что основная концепция сервисов – это простота и ясность изложения информации для пользователя, удобство использования, а также оперативное предоставление информации.

Вся линейка личных кабинетов позволяет контролировать состояние единого налогового счета (ЕНС) , то есть просматривать детализированную информацию о своих обязательствах и расчетах с бюджетом и оперативно реагировать на возникающие вопросы.

Слушатели мероприятия отметили, что полученная информация будет очень полезна в их практической деятельности и поблагодарили докладчиков за подробные разъяснения.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

