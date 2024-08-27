Информация для воинов — участников СВО: расширен круг лиц, имеющих право получить земельный участок в Крыму

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина сообщила о расширении круга лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно в рамках выполнения задач СВО. Так, внесенные изменения в законодательство предписывают, что лица, которые заключили в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым, контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции имеют право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.

В Закон Республики Крым № 66/ЗРК-2015 внесены соответствующие изменения. Закон принят Государственным советом РК и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Таким образом, граждане, независимо от места регистрации и проживания на территории Российской Федерации, после вступления в силу принятых изменений и после заключения контракта в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту на территории Крыма в рамках СВО приобретают возможность получения земельного участка.

Необходимо учитывать, что предоставление земельного участка будет возможным при соблюдении ряда условий, указанных в ст.6-1 вышеназванного Закона.

Так, в том числе, гражданин не должен находиться в очереди в органах местного самоуправления, расположенных на территории Крыма, на получение участка за выполнение задач или участие в боевых действиях в ходе проведения специальной военной операции; гражданин не должен получать до этого на территории полуострова земельный участок за выполнение боевых задач в зоне СВО, а также впоследствии его отчуждать.

Военнослужащие, подпадающие под указанные требования, смогут направлять пакет необходимых документов в орган местного самоуправления по месту нахождения военного комиссариата или пункта отбора на военную службу по контракту.

Источник: официальный сайт Совмина РК.