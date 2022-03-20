Информация об оказании помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, ЛНР и ДНР

По всем вопросам работают телефоны «горячих линий».

В целях поддержки граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, ЛНР и ДНР, осуществляется консультирование по телефонам следующих «горячих линий»:

Единая диспетчерская служба: «112» (единый номер вызова экстренных оперативных служб, консультации относительно возможного оказания социальной помощи, в том числе по вопросам временного размещения на территории Республики Крым).

Выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины:

— Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, тел.: (3652) 544-652; +7(978) 563-03-99.

Размещение лиц, прибывающих с территории Украины, оказание экстренной психологической помощи:

— ГУ МЧС по Республике Крым, тел.: (3652) 55-09-05

Координация и оказание бесплатной юридической помощи на территории Республики Крым:

— Министерство юстиции Республики Крым: (3652) 528-845;

— Президент Адвокатской палаты Республики Крым, Канчи Елена Андреевна: +7(978) 754-57-09;

— Председатель коллегии адвокатов «Арман», Петросян Арман Григорьевич: +7(978) 104-39-32;

Вопросы, связанные с эвакуацией с территории Украины граждан Российской Федерации и лиц без гражданства:

— Министерство обороны Российской Федерации: (495) 498-34-46; (495) 498-42-11; (495) 498-41-09.

— Управление Черноморского Флота Министерства обороны Российской Федерации (692) 59-92-32; (692) 67-60-79.

Вопросы, связанные с трудоустройством граждан, вынужденно покинувших территорию Украины:

— Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, тел.: (3652) 600-205.

Вопросы, связанные с организацией образовательного процесса (общего школьного и среднего профессионального образования):

— Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, тел.: (3652) 27-52-32; (3652) 620-068; (3652) 27-44-00.

Оформление статуса «беженца» для лиц, прибывающих с территории Украины, ДНР, ЛНР.

— Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Крым тел.: (3652) 733-874; 667-446.

Справочные телефоны:

— Работа пунктов приема гуманитарной помощи: +7 (978) 735-38-53;

— Работа волонтерских организаций: (3652) 605-914;

— Доставка гуманитарной помощи (3652) 55-09-05;

— Представительство МИД России в г. Симферополе: тел.: (3652) 24-82-17; +7 (978) 99-69-669;

— Федеральная служба безопасности Российской Федерации:8 (800) 224-22-22.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!