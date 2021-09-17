Инфраструктура Севастополя: капремонт дороги на улице Галины Петровой завершен раньше срока

Подрядчик завершил капитальный ремонт дороги на улице Галины Петровой раньше срока. По плану работы необходимо было выполнить до декабря текущего года, но на объекте уже сейчас началась приемка отремонтированного участка.

Сейчас улица Галины Петровой – это пример того, как должна быть сделана дорога. В рамках нацпроекта дорожники выполнили комплексный ремонт – это не только замена асфальта, но и освещение, тротуары, ливневая канализация. Но самое главное, что ремонт обсуждался с местными жителями, поэтому дорога получилась удобной для использования, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

В рамках капитального ремонта дорожники заменили сети коммуникаций, обустроили тротуары, бортовые камни, часть улицы оборудовали ливневой канализацией, выполнили устройство дорожной одежды. На улице Галины Петровой также появились дорожные знаки, пешеходные ограждения, светофоры, искусственная дорожная неровность, новое освещение, а в рамках формирования доступной среды на объекте обустроены понижения бордюров в местах переходов и установлены тактильные наземные указатели.

Всего в этом году в рамках нацпроекта запланирован ремонт 76 дорог, 32 из которых уже полностью завершены, а 23 — уже введены в эксплуатацию. Остальные также планируем завершить досрочно, и сейчас уже подаем заявку на дополнительное финансирование. Таким образом, порядка 100 дорог в Севастополе будут отремонтированы, — говорит Михаил Развожаев.

Дорожники выполнили ремонт улицы Галины Петровой на участке от улицы Пугачева до улицы Декабристов протяженностью почти 800 м. На приведение дороги в нормативное состояние было выделено около 51 млн рублей.

Напомним, работы на ул. Галины Петровой выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется в Севастополе третий год. За 2019-2020 гг. в регионе отремонтировали на 81% больше дорог, чем за предыдущий двухлетний период. На 2021 год ресурсное обеспечение проекта составляет 1 млрд 233 млн рублей. Средства направлены на ремонт 76 объектов общей протяженностью 54,5 км. По результатам полугодия Севастополь был отмечен Росавтодором как единственный субъект Южного федерального округа, освоивший в полном объеме лимиты федеральных средств по нацпроекту.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя