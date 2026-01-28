Инфраструктура Севастополя: строительная готовность подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского — 70%

На сегодняшний день подрядная организация АО «ВАД» полностью обустроила 213 буронабивных и 50 анкерных свай. Продолжаются работы по переустройству сетей связи, водоотведения, контактной сети и освещения.

На объекте приступили и к устройству лестничных сходов и основания под тротуары. С 1 февраля на лестничных пролетах подрядная организация начнет укладывать тротуарную плитку. Все работы выполняются параллельно, в том числе по устройству основной монолитной части подпорных стен. Также для производства работ мы на месяц перекрыли одну полосу движения от улицы Керченская до улицы Новороссийская. На это время будут ограничены транспортные маневры по улице Керченская в направлении улицы Демидова. Это необходимо для прокладки подземных сетей инженерных коммуникаций, в том числе для переустройства сетей связи и устройства элементов ливневой канализации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева.

Открыть рабочее движение на улице Адмирала Октябрьского планируется в июле этого года. К этому времени на участке дороги от улицы Новороссийская до площади Восставших планируется уложить новое асфальтобетонное покрытие и открыть движение для автомобилей и общественного транспорта.

На сегодняшний день на объекте трудится порядка 50 человек и работает 10 единиц техники. Заканчиваются монолитные работы, после чего мы приступим к обустройству пешеходных проходов. В конце февраля планируем приступить к монтажу монолитных плит. После обустройства дорожного полотна приступим к натяжке контактной сети — опоры для нее уже установлены, — рассказал начальника строительного управления АО «ВАД» по Севастополю Александр Куминов.

Напомним, в рамках капитального ремонта планируется восстановление конструкции подпорных стен слева и справа. Конструкция каждой из сторон будет представлять собой два яруса железобетонных стен, между которыми будет устроен тротуар. Параметры подпорных стен будут полностью соответствовать параметрам существующих сооружений. Для отвода ливневых вод предусмотрены закрытые лотки с обеих сторон проезжей части.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя