Инфраструктура Севастополя: в Казачьей бухте приступили ко второму этапу строительства тротуаров

Работы проводят на улице Военных Строителей. Помимо обустройства тротуаров, дорожники будут монтировать электроосвещение. Здесь появятся 18 новых опор и 59 светодиодных светильников. Протяженность участка работ — 1,14 км. Тротуар будет с одной стороны проезжей части шириной 2 метра. Помимо этого, на автомобильной дороге обустроят пешеходный переход и установят остановочный павильон.

Работы идут хорошими темпами. На всей протяженности ремонтируемого участка будет выполнен водоотвод с проезжей части под тротуаром в придорожный кювет. На завершающей стадии работ будет произведено озеленение откосных частей и кюветов. На сегодняшний день завершены демонтажные работы, на 70% выполнена установка бортовых камней и на 60% — щебеночное основание тротуара, производятся работы по устройству элементов водоотведения, — рассказал первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов.

На объекте трудятся порядка 10 человек и 4 единицы техники. Процент готовности — 35%.

По контракту подрядная организация должна завершить работы в сентябре, однако департаментом транспорта поставлена задача обустроить тротуары до начала курортного сезона.

Напомним, в прошлом году были выполнены работы по обустройству тротуара и освещения со стороны улицы Казачьей. На подъезде к 35-й береговой батарее были обустроены тротуары и освещение с обеих сторон автомобильной дороги. Их протяженность составила 2,5 км. Также было установлено 10 остановочных павильонов и 6 светофоров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя