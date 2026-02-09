Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Инфраструктура Севастополя: в Казачьей бухте приступили ко второму этапу строительства тротуаров
Новости Республики
Инфраструктура Севастополя: в Казачьей бухте приступили ко второму этапу строительства тротуаров
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Инфраструктура Севастополя: в Казачьей бухте приступили ко второму этапу строительства тротуаров

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:43 09.02.2026

Работы проводят на улице Военных Строителей. Помимо обустройства тротуаров, дорожники будут монтировать электроосвещение. Здесь появятся 18 новых опор и 59 светодиодных светильников. Протяженность участка работ — 1,14 км. Тротуар будет с одной стороны проезжей части шириной 2 метра. Помимо этого, на автомобильной дороге обустроят пешеходный переход и установят остановочный павильон.

Работы идут хорошими темпами. На всей протяженности ремонтируемого участка будет выполнен водоотвод с проезжей части под тротуаром в придорожный кювет. На завершающей стадии работ будет произведено озеленение откосных частей и кюветов. На сегодняшний день завершены демонтажные работы, на 70% выполнена установка бортовых камней и на 60% — щебеночное основание тротуара, производятся работы по устройству элементов водоотведения, — рассказал первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов.

На объекте трудятся порядка 10 человек и 4 единицы техники. Процент готовности — 35%.

Узнайте больше:  В Севастополе специалисты спасслужбы отрабатывают сложнейшие сценарии эвакуации пострадавших

По контракту подрядная организация должна завершить работы в сентябре, однако департаментом транспорта поставлена задача обустроить тротуары до начала курортного сезона.

Напомним, в прошлом году были выполнены работы по обустройству тротуара и освещения со стороны улицы Казачьей. На подъезде к 35-й береговой батарее были обустроены тротуары и освещение с обеих сторон автомобильной дороги. Их протяженность составила 2,5 км. Также было установлено 10 остановочных павильонов и 6 светофоров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.