Инициатива Госдумы: родителей, запрещающих детям общаться с родней после развода, будут наказывать жёстче

Правительство России поддержало проект поправок в КоАП, усиливающий наказание для родителей, которые препятствуют общению детей с родственниками. Например, если мать после развода не дает сыну общаться с отцом. Кому не повезло попасть в такую ситуацию, тот знает, насколько остро стоит проблема.

Инициативу подготовила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Как сообщается в СМИ, предлагается повысить штраф до десяти тысяч рублей. Сегодня он составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение проект предусматривает штраф от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. Сейчас для тех, кто уже не в первый раз прячет ребенка, штраф составляет от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

Также за повторное нарушение предусмотрен административный арест сроком до пяти суток. Здесь в проекте ничего не меняется: арест остается, срок — прежний. Но в случае повышения штрафов маму вполне можно будет образумить рублем, не применяя арест.

Надо также напомнить, что летом были повышены в четыре раза штрафы за все остальные родительские нарушения. Теперь они составляют от 500 до 2 тысяч рублей.

Данное правонарушение выражается в бездействии родителей, которые не исполняют либо ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности по отношению к детям, — рассказал ранее «РГ» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Нарушение может выражаться в неисполнении обязанностей, например когда родители не создают детям необходимые условия для жизни и обучения. Также по данной статье наказывают родителей, которые не прививают своим детям элементарные навыки нормального поведения, не учат правилам общежития, вежливости, этикету, уважению к старшим. Если ребенок, совершивший какое-то правонарушение, не достиг возраста привлечения к ответственности, то наказывают родителей — штрафуют за неисполнение родительских обязанностей.

Если рассерженная мать после развода не дает бывшему мужу общаться с сыном, ей грозит штраф. Прежние санкции, до их повышения, были явно недостаточны, считают парламентарии: прежний штраф составлял от 100 до 500 рублей.

Вот примеры из практики: родителям, устроившим драку при ребенке, выписали ряд штрафов. Они ответили и за побои друг другу. Но также на них составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

А в Вологодской области некоторое время назад наказали родителей, которые, будучи пьяными, привели своего ребенка в поликлинику.

Присутствующие в очереди к врачу граждане заметили, что супруги находятся в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали запах алкоголя изо рта, невнятная речь, неадекватное поведение, — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Вологодской области. — О данном факте сообщили в полицию. Когда отец больного ребенка понял, что приедет полиция, то схватил сына, одежду и побежал из поликлиники.

Позже их нашли и все же привели ребенка к врачу. После чего ребенок был помещен по медицинским показаниям в педиатрическое отделение. А отца и мать наказали.