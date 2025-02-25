Инициатива Госсовета Крыма: увеличение штрафов за нарушение правил использования водных объектов

Крымские парламентарии одобрили законодательную инициативу Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 8.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Законопроект направлен на увеличение размеров штрафов за нарушение правил использования и охраны водных объектов.

Одним из факторов, влияющих на качество питьевой воды в Крыму, является сброс гражданами канализационных сточных вод в водные объекты, используемые в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водопользования. Охрана водных объектов от загрязнений, засорений и истощения является одной из первостепенных задач государственной политики. Однако административные штрафы для граждан за нарушение правил охраны водных объектов не являются серьёзным наказанием. Максимальный штраф для граждан за нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления, составляет всего от пятисот до одной тысячи рублей, а за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение, — всего лишь от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. В таких условиях недобросовестные граждане, совершая указанные правонарушения, уплачивают штраф и продолжают нарушать правила охраны водных объектов.

Предлагается увеличить суммы штрафов:

за нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления, — от 1500 рублей до 2000 рублей (на сегодняшний день размер штрафа составляет от 500 до 1000 рублей);

за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, — от 2500 рублей до 3000 рублей (на сегодняшний день размер штрафа составляет от 1500 до 2000 рублей).

Данная законодательная инициатива будет направлена в Госдуму РФ для дальнейшего рассмотрения.

источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

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