Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Инкерман: на мосту через реку Черную на неделю вводится реверсивное движение
Новости Республики
Инкерман: на мосту через реку Черную на неделю вводится реверсивное движение
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Инкерман: на мосту через реку Черную на неделю вводится реверсивное движение

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:23 01.11.2025

Реверсивное движение через реку Чёрная будет действовать со 2 ноября до 8 ноября включительно.

Это необходимо для того, чтобы подрядчик устранил замечания, выявленные при производстве работ. В частности, при обустройстве деформационных швов.  Это не повлечет за собой увеличение сроков ремонта. Завершить все работы планируется до конца ноября. Департамент транспорта призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

 

Узнайте больше:  Коммунальщики Севастополя готовятся к сезону ветров
голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x