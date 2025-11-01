Инкерман: на мосту через реку Черную на неделю вводится реверсивное движение

Реверсивное движение через реку Чёрная будет действовать со 2 ноября до 8 ноября включительно.

Это необходимо для того, чтобы подрядчик устранил замечания, выявленные при производстве работ. В частности, при обустройстве деформационных швов. Это не повлечет за собой увеличение сроков ремонта. Завершить все работы планируется до конца ноября. Департамент транспорта призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.