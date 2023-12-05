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Инкерманцы хотят купить себе… причал и катер
иллюстрация: Группа Вконтакте «Инкерман»

Инкерманцы хотят купить себе… причал и катер

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:22 05.12.2023

Отчаявшись ждать ремонта или строительства нового причала в Инкермане,  сообщает «Севастопольская газета», местные жители решили купить на Авито плавучий причал-понтон.

Два года назад из-за аварийного состояния причала было прекращено катерное сообщение между Инкерманом и центром Севастополя. С тех пор, чтобы добраться в город и обратно инкерманцы пользуются автобусным сообщением. Это сложно, неудобно, а главное очень долго. Но ГУП «Севэлектроавтотранс», в ведении которого находятся катера, дату восстановления маршрута катера не называет. В ответах указывается, что перевозки возобновятся только после реконструкции объекта, которая заложена в госпрограмму.

И вот в первых числах декабря терпение людей лопнуло! В социальных сетях в инкерманской группе полушутя-полусерьезно люди написали: «Говорят, инкерманский причал дорого ремонтировать? Аренда тоже дорогая? Но вот, что нам предлагает один известный сайт объявлений: «Продам плавучий причал-понтон-волнолом. С полным комплектом документов. Водоизмещение полное — 138 тонн. Высота борта — 2,7 метров».

Может скинемся по 150 рублей на причал, раз город и транспортные предприятия у нас такие нищие? Чем инкерманцы хуже северян? Мы тоже хотим катерное сообщение! И не в далёком будущем, — бросили призыв общественники и нашли много единомышленников.

Под постом отчаяния появились десятки комментариев, люди с воодушевлением поддержали нестандартное предложение.

Идея замечательная! В Инкермане 10 тысяч населения, если по одной тысяче скинемся, то ещё и на свой катер хватит». «Я готова скинуться!» «Надо как-то добиваться своего, согласна!» «Ой, да там сразу всякие организации будут палки в колеса вставлять: СЭС, пожарники, налоговая, ГИБДД, экологи, проктологи, — посыпались предложения и опасения от инкерманцев, которые устали ждать улучшение транспортной логистики в их районе и готовы самостоятельно решать насущные причально-катерные проблемы.

С причалами беда

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В августе и.о. замгубернатора Павел Иено заявлял, что проектно-изыскательские работы по причалам на площади Нахимова, Захарова, на Радиогорке и в Инкермане планируется выполнить в этом году вместо запланированного срока в 2026. Тогда он подчеркивал, что на проектирование уйдет около года. Соответственно, начать строительство можно будет в 2024 году. Но уже через месяц оказалось, что заявленным планам осуществиться в ближайшем будущем не суждено.

И это не первый сдвиг сроков по началу реконструкции причалов за последние несколько лет. О переносе капремонтов причалов на неопределенное время заявлял губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 2021 году. Позднее стало известно, что срыв сроков тогда был связан с тем, что выполненная проектная документация не прошла госэкспертизу.

Кроме этого после «шторма века», бушевавшего в Севастополе 26-27 ноября, был серьезно разрушен причал на площади Захарова, значительно пострадала Графская пристань, причал на Радиогорке затонул. Катерное сообщение с Северной стороной было прервано на неделю.

источник: «Севастопольская газета»

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