Иногородним медикам в Крыму компенсируют плату за аренду жилья или платежи по договорам ипотеки

Так, 550 иногородним специалистам компенсируются расходы на съем жилья. Еще 18 докторам и 8 медицинским сестрам возмещают ежемесячные платежи для погашения ипотеки. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в размере фактически понесенных медицинским работником расходов, но не более 30 тыс. рублей ежемесячно в населённых пунктах с населением свыше 50 тыс. человек и не более 20 тыс. рублей ежемесячно в населённых пунктах с населением до 50 тыс., — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
В 2024 году данной мерой социальной поддержки воспользовались 700 человек (в том числе, 35 сотрудникам возмещались расходы на погашение ипотеки), общая сумма компенсаций за прошедший год составила 142,7 млн рублей.
С более подробной информацией можно ознакомиться в постановлении Совета министров Республики Крым от 04 июня 2018 года № 262 (и внесенными изменениями от 01.09.2023 года № 645 и от 25.12.2024 № 807).
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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