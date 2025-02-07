Иногородним медикам в Крыму компенсируют плату за аренду жилья или платежи по договорам ипотеки

Так, 550 иногородним специалистам компенсируются расходы на съем жилья. Еще 18 докторам и 8 медицинским сестрам возмещают ежемесячные платежи для погашения ипотеки. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в размере фактически понесенных медицинским работником расходов, но не более 30 тыс. рублей ежемесячно в населённых пунктах с населением свыше 50 тыс. человек и не более 20 тыс. рублей ежемесячно в населённых пунктах с населением до 50 тыс., — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.