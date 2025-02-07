Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Иногородним медикам в Крыму компенсируют плату за аренду жилья или платежи по договорам ипотеки
Новости Республики
Иногородним медикам в Крыму компенсируют плату за аренду жилья или платежи по договорам ипотеки
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Иногородним медикам в Крыму компенсируют плату за аренду жилья или платежи по договорам ипотеки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:11 07.02.2025

В Республике Крым иногородним медицинским работникам за счет средств регионального бюджета компенсируются ежемесячные расходы на аренду жилья, либо на оплату по кредитным договорам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, предусматривающим приобретение жилых помещений для улучшения своих жилищных условий.

Так, 550 иногородним специалистам компенсируются расходы на съем жилья. Еще 18 докторам и 8 медицинским сестрам возмещают ежемесячные платежи для погашения ипотеки. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в размере фактически понесенных медицинским работником расходов, но не более 30 тыс. рублей ежемесячно в населённых пунктах с населением свыше 50 тыс. человек и не более 20 тыс. рублей ежемесячно в населённых пунктах с населением до 50 тыс., — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

В 2024 году данной мерой социальной поддержки воспользовались 700 человек (в том числе, 35 сотрудникам возмещались расходы на погашение ипотеки), общая сумма компенсаций за прошедший год составила 142,7 млн рублей.

Узнайте больше:  Крымские выпускники оценили трудности поиска работы на 6,7 балла

С более подробной информацией можно ознакомиться в постановлении Совета министров Республики Крым от 04 июня 2018 года № 262 (и внесенными изменениями от 01.09.2023 года № 645 и от 25.12.2024 № 807).

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: здравоохранение в Крыму

здравоохранение в Крыму

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x